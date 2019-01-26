شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مصرع شخصين وإصابة آخرين فى قصف حوثى على منطقة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بأن ميليشيات الحوثي قصفت قرية "السبعة العليا"، جنوبي مديرية حيس بمحافظة الحديدة، في استمرار لخرق قرار وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن القصف استهدف منزلا لعدة مرات؛ مما أسفر عن مقتل امرأة على الفور، وإصابة طفليها بجروح خطيرة. وأوضحت أن السكان توجهوا لإنقاذ الجرحى من المنزل، لكن الميليشيات فاجأتهم بتجديدها القصف على المنزل ذاته؛ مما أدى لمقتل شخص، وإصابة آخر من المواطنين الذين هرعوا لنجدة الأسرة المنكوبة.مشيرة إلى أن قوات المقاومة اشتبكت مع عناصر من ميليشيات الحوثي شمالي مديرية حيس، عقب هجوم شنته الأخيرة على مواقعها.

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