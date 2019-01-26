شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الجزائر.. الثلوج تكسو الشوارع وإلغاء رحلات طيران "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض دولة الجزائر لموجة من الطقس البارد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وتتساقط الأمطار والثلوج، وهو ما أدى إلى تأثر حركة النقل البرى والجوى بشكل سلبى جراء هذه الأمطار والثلوج.

وفيما أعلنت السلطات الجزائرية، تأجيل مجموعة من الرحلات الجوية والبحرية، خلال الساعات القليلة الماضية بسبب موجات الطقس، حيث تم إلغاء العديد من رحلات الطيران، على أن يتم الإعلان عن موعد الرحلات الجديدة مع تحسن الطقس واستعداد المطارات لاستنئاف الطيران مرة أخرى، وفق وسائل إعلام جزائرية.

وفيما وصلت الجهات المعنية، إزالة آثار الثلوج المنتشرة بشكل كبير فى كافة الأرجاء، وذلك من أجل تجهيز الطرق المختلفة لسير السيارات بعد أن تضررت بشكل كبير بسبب الثلوج.