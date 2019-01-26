لافروف: تحدثت مع الأصدقاء التونسيين عن ضرورة عودة سوريا للجامعة العربية

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القاهرة — سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي: "مثلنا تحدثت في الجزائر والمغرب فإنني تحدثت مع الأصدقاء التونسيين عن ضرورة العمل لعودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وذكر الوزير الروسي: "بحثت مع وزير الخارجية التونسي العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بين تونس وروسيا وكيفية تطويره"، موضحا "الزملاء التونسيون يرون أن هناك عدم تكافؤ بين البلدين في هذا وسنعمل في اتجاه تحسينه خلال أعمال اللجنة المشتركة التي ستنعقد قريبا".

وأضاف: "بحثت مع وزير الخارجية التونسي كذلك الملف الليبي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، إلى تونس آخر محطة في جولته بشمال إفريقيا، حيث بحث مع المسؤولين التونسيين العلاقات الثنائية وعددا من قضايا المنطقة.

وبدأ وزير الخارجية الروسي، يوم الأربعاء الماضي، جولة في دول شمال أفريقيا، تشمل الجزائر والمغرب وتونس، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون، وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية، مثل الوضع في ليبيا والأزمة السورية.