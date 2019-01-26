وزير خارجية تونس: عودة سوريا للجامعة العربية قرار يأخذه العرب مجتمعون

وذكر الوزير التونسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، أن الميزان التجاري بين تونس وروسيا به خلل كبير، لافتا إلى أنهما ناقشا التحديات الاقتصادية والأمنية.

كما لفت الوزير التونسي إلى أن موضوع عودة سوريا للجامعة العربية قرار يأخذه العرب مجتمعون، مضيفا "سوف نستضيف القمة العربية في 31 مارس/آذار وسيبحث وزراء الخارجية العرب ذلك".

ووصل وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، إلى تونس آخر محطة في جولته بشمال أفريقيا، حيث بحث مع المسؤولين التونسيين العلاقات الثنائية وعددا من قضايا المنطقة.

وبدأ وزير الخارجية الروسي، يوم الأربعاء الماضي، جولة في دول شمال أفريقيا، تشمل الجزائر والمغرب وتونس، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون، وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية، مثل الوضع في ليبيا والأزمة السورية.