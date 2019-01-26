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© AP Photo / Stefan Wermuth
وأضاف أن التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة الضعف والصراع الداخلي، وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، داعيا إلى وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل للتعاون من أجل المصالح الداخلية.
وحذر العبادي، من أن تكون للقوى العراقية المسلحة رأيا وقرارا سياسيا تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى صراع بين تلك القوى "من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن".
وقال: "أي مسؤولية أمنية داخل البلد هي من صلاحيات السلطة المدنية، هؤلاء (في إشارة إلى فصائل الحشد الشعبي) لا يجوز أن يتدخلوا في تنصيب الوزارات، فهذا خطر على البلد.. لا نريد أن تسيطر على هذا البلد جماعات مسلحة متناحرة تفتش عن مصالحها السياسية فقط ضد مصالح المواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر العبادي يقر لأول مرة بالتدخل الإيراني في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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