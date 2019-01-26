خطوة قطرية جديدة تجاه الفلسطينيين

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وأضاف العمادي: "حركة حماس دعت الأمناء العامين للفصائل إلى الدوحة لمناقشة ملف الانتخابات وتحديد الرؤية القادمة للقضية الفلسطينية، ونحن جاهزون". وذلك بحسب صحيفة "الشرق".
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وقال العمادي إنه تم التوافق على ذلك بعد أن أبلغته قيادة حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بقرار عدم قبول أموال المنحة القطرية، تحت أي شروط تضعها إسرائيل، وسعيا من دولة قطر لرفع الضغط عن جميع الأطراف.
وأشار إلى أن أموال المنحة ستُخصص لتنفيذ مشاريع إنسانية، سواء أكانت مشاريع لمساعدة الأسر الفقيرة أو تحسين وتطوير شبكات الكهرباء أو مشاريع تخدم قطاع الصحة، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.
وذكر العمادي أن جهات أخرى تسعى لاستغلال هذه المساعدات الإنسانية، من أجل الدعاية الانتخابية أو تحصيل مواقف سياسية، مشددا في ذات الوقت على أن من حق الشعب الفلسطيني المحاصر التظاهر، والتعبير عن رأيه وتوصيل رسالة معاناته للعالم.
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