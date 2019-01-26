متحدث الرئاسة التركية ووزير خارجية المغرب يبحثان تعزيز العلاقات

أنقرة/بورجو تشاليك/الخليج 365

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الجمعة، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة الأول للمغرب.

وبحسب مصادر دبلوماسية اتفق قالن (الذي يمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)، وبوريطة على العمل من أجل زيادة التبادلات التجارية وحجم الاستثمار بين البلدين، وتطوير العلاقات الدبلوماسية، إلى جانب بحث الانفتاح التركي على القارة الإفريقية، والقضايا الأمنية الإقليمية.

كما اتفقا على التعاون في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي، وتفعيل عمل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تم تأسيسه عام 2013، وفق المصادر ذاتها.

كما أكد الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون بين الدول الإسلامية، من أجل الحفاظ على وضعية القدس الراهنة.

وخلال الزيارة، نقل قالن رسالة من أردوغان للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

تجدر الإشارة إلى أنّ المغرب من أولى الدول التي أعلنت دعمها لتركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، في 15 تموز 2016، وأغلقت على إثرها المدارس التابعة لمنظمة غولن الإرهابية.