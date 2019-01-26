مصرع 9أشخاص ومئات المفقودين إثر انهيار سد في #البرازيل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية في حصيلة جديدة السبت أن انهيار سد في مجمع منجمي في جنوب شرق البلاد أسفر عن سقوط تسعة قتلى وفقدان 300 شخص آخرين.

قال ناطق باسم فرق الإطفاء “لدينا تسعة قتلى، والمعلومات تشير إلى فقدان 300 شخص”. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط سبعة قتلى وحوالى 150 مفقودًا.

وقال روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البلاد، إنّ “الشّرطة ورجال الإطفاء والجيش فعلوا كلّ شيء لمحاولة إنقاذ ناجين محتملين”.

أضاف لصحافيّين “لكنّنا نعرف أنّه توجد الآن احتمالات ضئيلة (بالعثور على ناجين)، وأنّنا لن نعثر على الأرجح سوى على جثث”.