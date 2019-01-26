إيداع #العلاوة_السنوية لموظفي الدولة غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

تودع الجهات الحكومية في حسابات منسوبيها العلاوة السنوية غداً الأحد ضمن راتب شهر يناير الجاري.

وتباينت القطاعات الحكومية بهذا الخصوص، حيث قررت بعضها إعادة العلاوة كـ”فروقات” لمدة 6 أيام فقط مع راتب يناير بحجة أن الرواتب لا تزال بالتاريخ الهجري بينما تصرف بالتاريخ الميلادي.

في حين أودعت قطاعات أخرى العلاوة بالكامل، موضحةً أن التعليمات واضحة بإعادة العلاوة اعتباراً من 1 يناير 2019، ومن ثم فالإجراء الصحيح إعادة العلاوة بالكامل مع الراتب الحالي، نظراً لأن الرواتب تُصرف بالميلادي وليس بالهجري.

وعلى إثر هذا التباين دعا العديد من المواطنين من منسوبي القطاع العام وزارتي الخدمة المدنية والمالية لتوضيح آلية صرف العلاوة السنوية، إذ أكدت الخدمة المدنية أن “‏‫الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب ليست من اختاصها؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية”، بينما لم يصدر توضيح من المالية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمراً ملكياً بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، في حين أكد وزير الخدمة المدنية أنه سيتم صرف العلاوة اعتباراً من 1 يناير 2019.