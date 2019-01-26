- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تودع الجهات الحكومية في حسابات منسوبيها العلاوة السنوية غداً الأحد ضمن راتب شهر يناير الجاري.
وتباينت القطاعات الحكومية بهذا الخصوص، حيث قررت بعضها إعادة العلاوة كـ”فروقات” لمدة 6 أيام فقط مع راتب يناير بحجة أن الرواتب لا تزال بالتاريخ الهجري بينما تصرف بالتاريخ الميلادي.
في حين أودعت قطاعات أخرى العلاوة بالكامل، موضحةً أن التعليمات واضحة بإعادة العلاوة اعتباراً من 1 يناير 2019، ومن ثم فالإجراء الصحيح إعادة العلاوة بالكامل مع الراتب الحالي، نظراً لأن الرواتب تُصرف بالميلادي وليس بالهجري.
وعلى إثر هذا التباين دعا العديد من المواطنين من منسوبي القطاع العام وزارتي الخدمة المدنية والمالية لتوضيح آلية صرف العلاوة السنوية، إذ أكدت الخدمة المدنية أن “الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب ليست من اختاصها؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية”، بينما لم يصدر توضيح من المالية.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمراً ملكياً بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، في حين أكد وزير الخدمة المدنية أنه سيتم صرف العلاوة اعتباراً من 1 يناير 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر إيداع #العلاوة_السنوية لموظفي الدولة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.