شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مطاردة مركبته في منطقة باب العامود بمدينة القدس.

وذكرت شرطة الاحتلال أنها أطلقت الرصاص باتجاه مركبة في منطقة باب العامود بمدينة القدس، بحجة تشكيلها خطرا على أفراد الشرطة المتواجدة في المكان.

وأضافت أن الشاب من سكان الضفة الغربية ويتواجد بشكل غير قانوني في المدينة، موضحة أن المركبة كان يستقلها مجموعة من الشبان دون ذكر عددهم، وتطرقت فقط للشهيد.

وأعلنت مصادر فلسطينية محلية أن الشهيد الذي ارتقى في مدينة القدس هو الشاب رياض محمد حماد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس.