صحيفة اماراتية : تنفيذ اتفاق السويد سيفقد الحوثيين نفوذهم على الموانىء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن ميليشيا الحوثي تعلم جيداً أن تنفيذ اتفاق السويد سيُضعِفها كثيراً وسيضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي؛ إذ سيُفقدها مصداقيتها الشرعية التي تزعمها، كما سيفقدها نفوذها على الموانئ التي تشكل شريان الإمداد الإيراني لها من السلاح والدعم المادي؛ ولهذا تسعى لمزيد من الخروقات لإفشال الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة، اليوم السبت تحت عنوان "تنفيذ اتفاق السويد أولاً"، أنه على مدى شهر كامل منذ توقيع اتفاق السويد، وميليشيا الحوثي الانقلابية لا تتوقف عن خرق الاتفاق، إذ بلغ عدد خروقاتها للهدنة 688 خرقاً أدت إلى مقتل 48 مواطناً يمنياً، وإصابة 362 آخرين، وكان آخر خروقاتها إطلاق النار على موكب كبير المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال باترك كاميرت.

وأشارت إلى أن الميليشيا تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة، إلى استفزاز قوات الجيش اليمني والتحالف العربي؛ لإشعال القتال من جديد بعد أن أخذت فترة راحة وإعداد أثناء الهدنة ومباحثات الاتفاق، وذلك في تعمدٍ واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم، الأمر الذى دعا الحكومة الشرعية والسعودية والإمارات إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.