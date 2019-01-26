الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية في ريف حماة الشمالي

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مراسلها القول إن "وحدات الجيش تحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية قرب المطار الزراعي بقرية الشريعة في ريف حماة الشمالي وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب". ​وأضافت الوكالة أن "وحدات من الجيش تنفذ عمليات مكثفة على مواقع المجموعات الإرهابية في أطراف قرية أبو رعيدة الشرقية بريف حماة الشمالي ردا على خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد".

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