السعودية تتلقى "ضربة قوية لم تتوقعها" من الاتحاد الأوروبي

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين مطلعين، أن "الاتحاد الأوروبي أدرج السعودية إلى مسودة قائمة للدول التي تشكل خطرا له بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وأوضحت الوكالة، أن "قائمة الاتحاد الأوروبي شملت مبدئيا 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، والوثيقة مستندة بالدرجة الأولى إلى المعايير التي تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي "هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتعتبر هذه الخطوة ضربة قوية للرياض، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن "هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بسبب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حادث أثار أصداء دولية واسعة النطاق.

ويحتاج إقرار هذه القائمة موافقة مبدئية من قبل الأعضاء الـ28 في الاتحادالأوروبي قبل المصادقة عليها رسميا الأسبوع المقبل. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.