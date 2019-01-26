"النقد الدولي": السعودية السادسة في النمو الاقتصادي

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وفقا لصحيفة "عكاظ"، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2019 بنسبة 3.5%، وخلال العام القادم 2020 بنسبة 3.6%.
وتوقع الصندوق أن يظل النمو ضعيفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان خلال العام الحالي 2019، إذ سينمو الاقتصاد هناك بنسبة 2.4%، على أن يتعافى في 2020 إلى نحو 3%.
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وعلى ذات الصعيد، توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.8%، إذ كانت الرياض قد أطلقت في 2016 خطة تحول اقتصادي (رؤية 2030) للابتعاد عن الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة عند مستوى 55 دولارا للبرميل، في ظل السياسة الأمريكية تجاه صادرات النفط الإيرانية.
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