اعتقال مصريين في السعودية... والقاهرة تصدر بيانا عاجلا

وقالت القنصلية، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك": "تتابع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض باهتمام بالغ تداعيات تجمهر عدد من العاملين — من جنسيات مختلفة — في إحدى شركات المقاولات بمدينة الظهران اعتراضا على تأخر رواتبهم".

وأضافت: "أسفر الاحتجاج عن القبض على عدد منهم من بينهم مواطنين مصريين، حيث شكلت خلية أزمة لمتابعة الأمر، وأوفدت صباح الجمعه المستشار القانوني للبعثة إلى الظهران، حيث التقى بالمسؤولين الأمنيين والمسؤولين بالنيابة العامة للتعرف على الوضع القانوني لمواطنينا وتقديم ما يمكن من دعم لهم، كما التقى بجميع مواطنينا المحتجزين للاطمئنان على أحوالهم".

وأردف البيان المصري: "وإذ تؤكد القنصلية أنها ستظل تتابع هذا الأمر لتقديم كل ما يسعها من مساعدة ودعم، فإنها تلفت النظر من جانب آخر إلى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في المملكة العربية السعودية".