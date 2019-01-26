الإنذار_المبكر يحذر من #أمطار_رعدية في 3 مناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر عدة تنبيهات بتعرض 3 مناطق اليوم (السبت) إلى هطول أمطار رعدية، إلى جانب تأثر مناطق أخرى بنشاط في الرياح المُثيرة للأتربة والغبار.
وقال النظام إن مناطق عسير وتحديداً أبها وخميس مشيط ومحايل، والباحة خاصةً بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة لها وتبوك يتواصل فيها هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار حتى التاسعة من مساء اليوم.
وأضاف أن أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة يستمر فيها نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
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