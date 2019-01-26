ملياردير أمريكي يشتري أغلى وحدة سكنية في العالم

حطم الأمريكي كينيث جريفين، مالك مؤسسة سيتاديل "Citadel" للاستثمار، رقماً قياسياً عالمياً بامتلاكه أغلى وحدة سكنية (شقة) من طراز بنتهاوس الفخم في التاريخ، وفقا للعين الإخبارية.

وبلغ سعر الوحدة السكنية التي اشتراها "جريفين"، 238 مليون دولار، وتوجد في الطابق الأخير لبرج كوندو الفاخر "condo"، المملوك لشركة " Vornado Realty Trust"، والواقع في منطقة سنترال بارك ساوث، المطلة على حديقة سنترال بارك في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتتميز الشقة الأغلى في العالم بمساحتها الشاسعة، البالغة 24000 قدم مربع، أي ما يعادل 2100 متر تقريباً، وتحتل الـ4 طوابق الأخيرة من البرج الذي أشارت الشركة المالكة له بأنها نجحت في بيع أكثر من 85% من الوحدات بداخله رغم أنه لا يزال قيد الإنشاء.

وترى دونا أولشان، المديرة التنفيذية لشركة "Olshan Realty"، المتخصصة في بيع العقارات والوحدات السكنية الفاخرة، أن المليادير الأمريكي كينيث جريفين، الذي يمتلك ثروة تقدر بنحو 9.6 مليار دولار، صياد ماهر للصفقات الناجحة، فسعر 238 مليون دولار في شقة تمتد بطول 4 طوابق وتحتوي على 16 غرفة و17 حماماً، وتمتلك أروع الإطلالات لمنطقة السنترال بارك على الإطلاق، تعد صفقة ناجحة بالنسبة لشخص مثل كينيث جريفين يحب دائماً تحطيم الأرقام القياسية في شراء الأشياء الثمينة.

ومن المعروف عن المليادير الأمريكي صاحب الـ50 عاماً، ولعه بشراء العديد من العقارات والوحدات السكنية الفاخرة بأسعار خيالية، حيث سبق له شراء منزل يمتد عمره لأكثر من 200 عام بمبلغ 95 مليون دولار، كما يمتلك طابقين في فندق والدروف أستوريا في شيكاجو بقيمة 30 مليون دولار، بجانب شقة فاخرة من طراز "بنتهاوس" في ميامي بيتش، اشتراها العام قبل الماضي بمبلغ 60 مليون دولار.

ويتواصل سجل الأرقام القياسية الخاص بالمليادير الأمريكي، بشرائه لشقة أخرى من طراز بنتهاوس، مكونة من 4 طوابق في برج "نو 9 والتون" بصفقة كلفته 58.75 مليون دولار.

ولم يتوقف ولع "جريفين" وحبه لشراء العقارات والوحدات السكنية الفاخرة فقط، ففي عام 2016 اشترى أعمالا فنية خاصة بالفنانان جاكسون بولوك وويليم دي كوننج بقيمة 500 مليون دولار.

والمثير في الأمر أن "جريفين" حطم الرقم القياسي لأغلى وحدة سكنية فاخرة، والذي كان مسجلا باسم المقاول الأمريكي مايكل ديل، في برج "وان 57" بسعر 100.5 مليون دولار في العام 2014.

الملياردير الأمريكي كينيث جريفين أب لثلاثة أطفال من زيجتين سابقتين، وهو مصنف ضمن أغنى 500 شخصية على مستوى العالم.

وبحسب ما ذكرته مجلة "فوربس"، جمع كينيث جريفين ثروته من شركته الاستثمارية العالمية "Citadel Investment Group, LLC"، والتي أسسها عام 1990، ويعد من أكبر الداعمين لجامعة شيكاجو الأمريكية، حيث تم انتخابه لفترة مدتها 5 سنوات في مجلس أمناء جامعة شيكاجو.