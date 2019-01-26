بيع أغلى شقة في أمريكا بـ238 مليون دولار

بيعت شقة تقع في برج بنيويورك قيد الإنجاز بسعر 238 مليون دولار إلى رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار البديل "سيتاديل"، كن جريفين، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، ما يجعلها أغلى مسكن في الولايات المتحدة.

وتقع الشقة الممتدة على أربعة طوابق، وتبلغ مساحتها 2100 متر في الطوابق الأخيرة للمبنى الواقع في 220 سنترال بارك ساوث بمحاذاة حديقة سنترال بارك، وفقا للعين الإخبارية.

وتضم الشقة 16 غرفة و17 حماما وخمس شرفات مع شرفة كبيرة جدا مقابلة لسنترال بارك، حسب ما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية.

وهذه الصفقة تطيح بالسعر القياسي السابق للشقة الأغلى في نيويورك، وهي مكونة من طابقين في مبنى "وان 57" في الشارع 57 التي اشتراها المقاول مايكل ديل عام 2014 بسعر 100,5 مليون دولار.

وتقدر ثروة جريفين بـ9,9 مليار دولار، وباشر، منذ أشهر، عمليات شراء عقارات في لندن بمحاذاة حديقة سانت جيمس بارك بسعر 95 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار).