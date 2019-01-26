نجاح أول عملية استنساخ متعددة لـ5 قرود بالصين

تمكن علماء صينيون، الخميس، من استنساخ عدة قرود من قرد آخر معدل جينياً للمساعدة في إجراء أبحاث عن اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية التي لها صلة بمشكلات النوم والاكتئاب ومرض ألزهايمر، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن "ناشيونال ساينس ريفيو"، وهي دورية علمية صينية، أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها عملية استنساخ متعددة من قرد معدل جينياً لإجراء أبحاث طبية حيوية.

ووُلدت القرود المستنسخة في معهد علم الأعصاب بأكاديمية العلوم الصينية في شنغهاي.

وأضافت "شينخوا" أن الاختيار وقع على قرد يعاني من مشكلات في النوم لاستنساخه واستخدم العلماء خلاياه الليفية لاستنساخ 5 قرود.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن حالات الاستنساخ هذه ستمهد الطريق أمام مزيد من الأبحاث على مشكلات من هذا القبيل لدى الإنسان، التي أصبحت مبعث قلق كبير بالنسبة إلى الصحة العقلية.

وأضافت أن القرود المُستنسخة تظهر بالفعل علامات على "السلوك السلبي"، بما في ذلك اضطرابات النوم وكذلك مستويات مرتفعة من القلق و"سلوكيات شبيهه بالفصام".

وأشارت "شينخوا" إلى أن البرنامج، الذي تشرف عليه لجنة الأخلاقيات بالمعهد، يتماشى مع المعايير الأخلاقية الدولية الخاصة بأبحاث الحيوان.