تمساح أمريكي يثير الذعر بشاطئ في كولومبيا

فاجأ تمساح أمريكي ضخم رواد شاطئ بحديقة في مدينة سانتا مارتا بكولومبيا، حيث ظهر بشكل مباغت على الشاطئ ما أثار حالة من الذعر ثم فرارا جماعيا رصدتها مقاطع فيديو وصور التقطها من شهدوا الواقعة الغريبة.

وسجلت مقاطع الفيديو صراخ رواد الشاطئ وهم يحاولون الهرب من التمساح الذي كان يتحرك على الشاطئ وكأنه يريد الذهاب للبحر، لكنه توقف عندما شهد حالة الهرج والمرج التي صاحبت ظهوره، فيما حاول حراس الحديقة إخلاء المكان، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أقيمت الحديقة من أجل الحفاظ على الحياة البرية وليتمتع الزوار بها، فيما اعتبر مدير الحديقة لوز إلفيرا أنجاريتا ظهور التمساح علامة جيدة لتنوع الحياة البرية في الحديقة، حيث إن من غير المألوف رؤية التماسيح في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن هذا النوع من التماسيح يصل طوله إلى 6 أمتار، وليس لديه ميول عدوانية إلا أنه قد يكون خطرا على البشر، لذا ينصح الخبراء بالبقاء بعيدا عنه بمسافة لا تقل عن 20 مترا وعدم استفزازه أو السباحة بجواره.