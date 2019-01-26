شكرا لقرائتكم خبر عن "سوريا الديمقراطية": زيارة الوفد الكردى لواشنطن هدفها بحث مستقبل شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، الدكتور بسام إسحاق إن الهدف من زيارة الوفد الكردي إلى الولايات المتحدة هو تبادل وجهات النظر بين المجلس والأمريكيين لبحث مستقبل شمال وشرق سوريا .

ووصف إسحاق في تصريحات لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت - هذه الزيارة بـ"الاستكشافية" لبحث آخر التطورات على الأرض في مناطق نفوذ "سوريا الديمقراطية" مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن الوفد سيجتمع أيضا بأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكشف النقاب عن أن إقامة منطقة آمنة في شمال البلاد، وكذلك انسحاب القوات العسكرية الأمريكية، هي في مقدمة الملفات التي يتناولها الطرفان"، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين يعارضون الانسحاب المبكر للقوات الأمريكية من الأراضي السورية .

ويواصل وفد كردي من مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ يومين في محاولة لنقل الملفات التي تؤرق تلك القوات.

وبالتزامن مع وجود الوفد الكردي في واشنطن، تستمر مباحثات قوى كردية سورية مع حكومة دمشق في محاولة منهم للوصول معها لاتفاق يجنب مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، هجوما محتملا قد تشنه أنقرة .