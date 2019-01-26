طقس السبت: أمطار رعدية بالسعودية.. وتحذير من انهيارات ثلجية في لبنان

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن طقس السبت سيكون صحواً إلى غائم جزئياً في الإمارات، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار في السعودية، ويسود طقس دافئ في المحافظات المصرية خلال النهار شديد البرودة ليلاً.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ويكون معتدل الحرارة نهاراً وبارداً نسيباً إلى بارد ليلاً خصوصاً على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

السعودية

وفي السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وكذلك منطقتا الرياض والشرقية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي تبوك والجوف وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

مصر

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة ليلًا.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت إن طقس السبت سيكون دافئاً وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجياً، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية.

لبنان

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، أن طقس السبت سيكون صافياً على غالبية الأنحاء مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً وتؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، محذرة من بعض الانهيارات الثلجية.

سوريا

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لسقوط زخات من المطر متفرقة ليلاً على المرتفعات الساحلية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأردن

وفي الأردن، توقعت دائرة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها بحوالي (7-9) درجات مئوية، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر خاصة في المناطق الصحراوية.

عمان

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان أن يكون الطقس صحواً بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع فرص لتشكل السحب المنخفضة خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي الوسطى وظفار.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين بأن يكون الطقس معتدلاً بوجه عام مع بعض السحب ودافئا خلال النهار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن العربية:

المدينة - درجة الحرارة العظمى - درجة الحرارة الصغرى

أبوظبي 29 14

دبي 28 16

الرياض 29 - 17

مكة المكرمة 34 - 21

القاهرة 25 - 9

الإسكندرية 21 - 9

دمشق 17 - 4

بيروت 21 - 14

بغداد 22 - 13

المنامة 26 - 18

الكويت 21 - 14

مسقط 27 - 19

صنعاء 26 - 8

عدن 26 - 23

الجزائر 15 - 5

الرباط 18 - 10