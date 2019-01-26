شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يحقق فى استهداف مدنيين بريف دير الزور السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، فتح تحقيق حول قصف سيارة مدنية فارة من الاشتباكات العنيفة فى بلدة الباغوز التابعة لمحافظة دير الزور فى سوريا. وأشارت منظمة أيروارس غير الحكومية إلى هروب عشرات الأسر من البلدة الخاضعة لسيطرة داعش عقب تصاعد وتيرة القصف والاشتباكات. وقالت المنظمة، نقلا عن مصادر محلية، إن التحالف الدولى قصف سيارة مدنية تحمل أسرة هاربة من الاشتباكات فى الباغوز الثلاثاء الماضى مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة طفلين.

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