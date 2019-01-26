اليابان تقدم مساعدات إضافية عاجلة لليمن بـ12 مليون دولار

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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن بيان للخارجية اليابانية فإن المساعدات الاضافية العاجلة تضم توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية في مناطق اليمن من خلال برنامج الأغذية العالمي.
© REUTERS / Pierre Albouy
هذا ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.
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