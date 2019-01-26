الجزائر تعثر على شحنة ضخمة من الكوكايين سائبة فى عرض البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام جزائرية أن خفر السواحل بميناء سكيكدة شرق الجزائر عثروا على 300 كيلوجرام من الكوكايين فى عرض البحر بعد أن تخلى عنها مجهولون. فادت وسائل إعلام جزائرية أن خفر السواحل بميناء سكيكدة شرق الجزائر عثروا على 300 كيلوجرام من الكوكايين فى عرض البحر بعد أن تخلى عنها مجهولون. وتحركت وحدات الجيش الجزائرى تحركت بعد تلقيها بلاغا من بحارة شاهدوا المخدرات المحجوزة تطفو فوق سطح البحر. وتأتى هذه العملية بعد فضيحة هزت الرأى العام الجزائرى فى مايو 2018 عقب إفشال محاولة إدخال 7 قناطير من الكوكايين (القنطار = 143.8ا كيلوغرام) من ميناء وهران غرب الجزائر، كانت محملة على سفينة لحوم مستوردة موجهة إلى أفراد الجيش، وهى العملية التى أقيل على إثرها ضباط كبار فى الجيش ومسؤولون فى جهاز الأمن.

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