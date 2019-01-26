ترامب يكشف تطورات جديدة بشأن اتفاق إنهاء الإغلاق الحكومي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر منذ أكثر من شهر.

ونقلت قناة "الحرة" المحلية (رسمية) عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحفي، إنه "سيوقع على قانون يعيد فتح الحكومة حتى 15 فبراير المقبل".

وأوضح أنه "سيكون هناك اتفاق حول أمن الحدود سنحوّله إلى قانون".

وحث الرئيس كلا من الجمهوريين والديمقراطيين على التوصل إلى اتفاق يضمن أمن الحدود قبل 15 فبراير".

ووفق القناة نفسها، فإن "المفاوضات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدأت من أجل الاتفاق على تمويل للأمن الحدودي ضمن ميزانية وزارة الأمن الداخلي".

ونقلت القناة عن مصدر في الكونغرس الأمريكي (لم تسمّه) قوله إنه "يتم العمل حاليا على مسودة مشروع قانون يعيد فتح الحكومة من دون تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك".

ودخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية شهره الثاني، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب على تضمينها تكاليف إنشاء جدار على حدود بلاده مع المكسيك.

ويطالب ترامب بإضافة 5.7 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار، فيما يعارض الديمقراطيون ذلك.

وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة، يتوقف عمل نحو ربع المؤسسات الفيدرالية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المتنزهات العامة. -