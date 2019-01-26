شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن فلسطينى ونجله فى هجوم للمستوطنين شرق الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطنان فلسطينيان، الليلة، فى اعتداء مجموعة من المستوطنين على منزلهم فى حى واد الحصين شرق المسجد الابراهيمى المتاخم لمستوطنة "كريات اربع" بالخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن الهجوم أسفر عن إصابة هشام سعيفان بكدمات ورضوض وطفله محمد ١٠ سنوات بكدمات ورضوض. وأكد سعفيان أن مستوطنى "كريات اربع" هاجموا منزله لإجباره على الرحيل بهدف استخدام منزله والمنطقة شارعا للوصول الى المسجد الابراهيمى والبؤر الاستيطانية فى قلب الخليل.

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