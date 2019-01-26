السعودية تتضامن مع البشير وترسل وفدًا وزاريًا لبحث التحديات الاقتصادية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفداً وزارياً إلى السودان، تضامناً مع السودان في "مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة"، وفق بيان رسمي نشرته اليوم وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "واس".

وأكد البيان أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، استقبل في بيت الضيافة مساء الخميس الوفد الذي يضم كلاً من وزيري التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير النقل نبيل بن محمد العامودي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي في تصريح صحفي أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وكشف الوزير السعودي عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال القصبي إن "خادم الحرمين أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقراراً لها".

وشدد القصبي على أن "المملكة العربية السعودية لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديراً لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالسعودية".

وأشار القصبي إلى أن السعودية قدمت أكثر من 23 مليار على شكل قروض لمشاريع تنموية في السودان، ما يعزز "روابط الأخوة والتعاون" ويصب في "مصلحة الشعبين الشقيقين"، مبيناً أن "8 مليارات منها كانت في الأربع سنوات الأخيرة".

وأضاف أن "ذلك جاء من باب الواجب وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين".