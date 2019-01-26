حمدان بن راشد يقدم تبرعاً مالياً لجامعة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدَّم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية تبرعاً مالياً لجامعة الإمارات دعماً لطلابها.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد غباش الرئيس الأعلى للجامعة، ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية الذي سلمه شيك التبرع.

ونقل ميرزا الصايغ، شكر سمو الشيخ حمدان بن راشد لسعيد غباش على مشاركة طالبات جامعة الإمارات في دورات برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الشتوية والصيفية بجامعة آل مكتوم للتعليم العالي في أسكتلندا وهو ما يعد دعماً للبرنامج.

من جانبه وجه سعيد غباش الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تبرع سموه لدعم احتياجات الطلاب، مشيداً بالعلاقة الوطيدة بين جامعة الإمارات وجامعة آل مكتوم للتعليم العالي وحرصها على مشاركة طالباتها في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الذي تنظمه الجامعة.