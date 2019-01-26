الجيش الليبي يفرض سيطرته على مطار سبها الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بسطت قوات الجيش الليبي سيطرتها الكاملة على مطار سبها الدولي، فيما بدأت وحدات من القوات الخاصة عملية تمشيط واسعة لمحيط المطار لتأمينه بشكل كامل. ونقل موقع «العين» الإخبارية عن مصادر قولها إن القبائل الليبية الأبرز في مدينة سبها وافقت على تسليم المطار إلى قوات الجيش الليبي، معربين عن أملهم في أن تعود الرحلات الجوية مرة أخرى إلى المطار بعد توقف دام لفترة طويلة.

كما أكدت المصادر ذاتها أن القبائل الليبية في المدينة رحبت بدخول قوات الجيش إلى القلعة التاريخية، معربة عن دعمها الكامل لعملية الجيش الوطني الليبي لتحرير الجنوب من قبضة الإرهابيين.

وتسببت الاشتباكات المسلحة في تضرر القلعة التاريخية، حيث دمرت قذائف الميليشيات جزءاً كبيراً من مبناها، وذلك بسبب تحصن قوات المعارضة التشادية في القلعة التاريخية والعبث بها.

وكان آمر (قائد) غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي اللواء عبدالسلام الحاسي، وآمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد منفور قد وصلا إلى مدينة سبها منتصف الأسبوع الجاري، واجتمع الحاسي فور وصوله إلى المدينة بعدد من القيادات العسكرية بالجنوب الليبي وعدد من أعيان المدينة، وذلك لبحث مستجدات العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في الجنوب.

من جانب آخر، أثارت وثائق مسربة، كشفت حصول مقاتلي تنظيم داعش بسرت على تمويل من ميزانية الدولة، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مدى تورط أجهزة حكومية في دعم وتمويل التنظيم منذ 2011.

وفجّرت الجدل منظمة «شهداء سرت للأعمال الخيرية»، التي وجهت هذا الأسبوع، مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكدت فيها أن التعويضات استفاد منها قيادات بارزة من التنظيم، من بينهم الرجل الثالث في التنظيم، إمحمد أمراجع بلقاسم الجواني، مطالبة بإحالة لجنة حصر المنازل المتضرّرة إلى التحقيق، ونشر كشوفات التعويضات منذ سنة 2011، من باب الشفافية.

(وكالات)