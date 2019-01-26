الإمارات تجدد التزامها بإشراك المرأة في حفظ السلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دولة الإمارات في الأمم المتحدة، التزامها بإشراك المرأة بشكل فعال في مجال حفظ السلام وحل الصراعات، بل وفي المشاركة في كافة الجوانب المتعلقة ببناء مجتمعات مسالمة.

جاء ذلك خلال المداخلة الذي استعرضها سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة الخاصة غير الرسمية، التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الخميس بعنوان «ما هي الخطوة التالية لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القدرة على وضع خطط عمل وطنية».

وفي مداخلته أمام هذه الجلسة التي اشترك في تنظيمها كل من ألمانيا وبيرو والمملكة المتحدة الأعضاء في المجلس، شدد الشامسي على أهمية إشراك النساء في القرارات التي تؤثر في حياتهن، منبهاً بشكل خاص إلى أن دور المرأة في تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، ولاسيما أن وطأة النزاع المسلح تكون أكثر شدة عليهن.

وأكد أن جدول أعمال المرأة والسلام والأمن يُمثل أولوية لدولة الإمارات، وأعطى أحدث مثال على هذا الالتزام، وهو دخول دولة الإمارات في شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف دعم عمل المرأة في مجال حفظ السلام، موضحاً أن النساء المشاركات في هذا البرنامج الذي سيتم إطلاقه هذا الشهر، سيخضعن لتدريب عسكري مدته ثلاثة أشهر إضافة إلى تدريب متخصص في مجال حفظ السلام مدته أسبوعان، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في نهاية المطاف، في زيادة عدد ضابطات الجيش المؤهلات للعمل في بعثات حفظ السلام.

ولفت الشامسي بشكل خاص الى جهود دولة الإمارات في إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياسات الدولة وبرامجها، كاشفا عن العزم لتضمين مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في برامج المساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف بحلول عام 2021.

كما أكد حرص دولة الإمارات الدائم على المشاركة بخبراتها في مجال تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن مع الآخرين، لافتا في هذا السياق إلى اشتراك الدولة مع كل من كندا وشيلي واليابان وناميبيا لإنشاء شبكة نقاط الاتصال الوطنية المعنية بالمرأة والسلام والأمن، والتي تسعى لتفعيل جدول أعمال المرأة والسلام والأمن الوطنية في الدول.

واختتم سعود الشامسي مداخلته أمام جلسة مجلس الأمن، متعهدا بأن تواصل دولة الإمارات مساهماتها في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والقيام بدورها من أجل تعزيز جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

(وام)