ألغام حوثية تمزق أجساد ستة مدنيين في البيضاء والحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات



قُتل وأُصيب أفراد من الجيش الوطني اليمني، ومدنيون، في انفجار ألغام زرعتها الميليشيات في محافظة البيضاء. وأكدت مصادر متطابقة أن امرأة وطفلاً وخمسة جنود قتلوا، وأصيب آخرون في حادثتي انفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في منطقة حواران بمنطقة قانية في محافظة البيضاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خمسة جنود استشهدوا، وأصيب ستة آخرون من أفراد اللواء 117 مشاة في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة حواران بمحافظة البيضاء أثناء محاولة الجنود إسعاف جرحى مدنيين انفجر بهم لغم آخر في المنطقة نفسها.

وقال مصدر عسكري إن عبوة ذاتية التحكم انفجرت أثناء مرور سيارة تقل الشخصية الاجتماعية صالح البقشي وعائلته، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة ووفاة الطفل عمار عبد القادر عبد الحميد. من جانبها، ذكرت مصادر محلية إن الطفل عمار عبدالقادر صالح ووالدته قتلا إثر انفجار لغم بسيارة كانت تقلهما مع آخرين في الطريق المؤدي إلى حواران بمنطقة قانية، فيما أصيب سائق السيارة.

وأضافت أن أفراد من الجيش الوطني كانوا على مقربة هرعوا لإنقاذ المدنيين عقب انفجار اللغم، غير أن لغماً آخر انفجر بالجنود، فقتل خمسة منهم وأصيب ستة.

في الأثناء، قتل أربعة مدنيين بينهم طفلة وجرح طفل آخر، مساء أمس الأول الخميس، في انفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، فيما تواصل المقاومة عملية نزع وإزالة بقايا تحصينات الانقلاب في محيط المدينة الساحلية.

وقال مصدر حقوقي، إن طفلة ووالديها قتلوا بانفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات، في بلدة «الجريب» بمديرية الدريهمي جنوب المحافظة، فيما أصيب شقيقها وهو طفل بجروح خطرة. وفي السياق نفسه، قتل مدني آخر بانفجار لغم حوثي أثناء قيادته سيارته في بلدة «قضبة» الواقعة شمال غرب مدينة الدريهمي غرب اليمن، بحسب المصدر.

إلى ذلك، لقي أكثر من 100 عنصر من الميليشيات الانقلابية مصرعهم بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية، خلال أسبوع من المعارك الدائرة في مختلف الجبهات، والتي أسفرت عن تقدم كبير لقوات الجيش الوطني، وتكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وخلال عملية رصد للأحداث الميدانية والمستجدات العسكرية خلال الأسبوع الفائت، فقد تمكن الجيش الوطني في محور صعدة والجوف وتعز والضالع من تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة.

وشنت قوات الجيش الوطني، الاثنين الماضي، هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في جبهة البقع، تمكنت خلاله من تحرير سلاسل جبلية مهمة، منها سلسلة جبال «رشاحة» إلى جانب سلسلة جبال المليل، والتي أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، كما تمكنت قوات الجيش الوطني من نصب أول نقطة عسكرية باتجاه مدينة صعدة على الخط الدولي الرابط بين مدينة صعدة ومديرية كتاف البقع، بعد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية أسفرت عن السيطرة على الخط.

وبحسب قائد كتائب المدفعية في لواء التوحيد العقيد وليد الواصلي، فإن قوات الجيش عثرت على مخزن للأسلحة في موقع الكلية القريب من الخط الإسفلتي، يحتوي على مختلف أنواع الأسلحة.

وفي جبهة الشامية، استهدفت مدفعية الجيش الوطني غرفة عمليات للانقلابيين في محيط جبل «آل قراد» الاستراتيجي، خلال اجتماع لقياداتها الميدانية، بعد عملية رصد دقيق، أسفرت عن مصرع 7 من الميليشيات بينهم قيادات ميدانية، وإصابة آخرين.

وفي محافظة تعز لقي 8 من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم، وجرح آخرون، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، جنوبي شرق المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات في محاولة فاشلة للتسلل باتجاه مواقع الجيش في تباب «مزعل»، و«الصالحين»، و«المغربة» بجبهة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم.

في السياق، استهدفت مقاتلات التحالف العربي السبت الفائت، بغارات جوية، تحركات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية، في جبل «البرقة»، كانت في طريقها للميليشيات غربي محافظة تعز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير طقمين تابعين لها.