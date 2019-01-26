موسكو: واشنطن تعود إلى برنامج ريجان ل «حرب النجوم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالعمل على خطط ستتيح لها قريباً استخدام المجال الفضائي لتنفيذ عمليات قتالية، معتبرة أن واشنطن تعود إلى تطبيق برنامج «حرب النجوم» الذي أطلقه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في ثمانينات القرن الماضي، فيما فشلت أمس محادثات بين الحلف الأطلسي ومسؤولين روس لإنقاذ «معاهدة القوى النووية متوسطة المدى»، ما يزيد من احتمال عودة سباق التسلح في أوروبا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته أمس الجمعة، إنه لفت اهتمامنا تقرير «استعراض سياسة الولايات المتحدة في مجال الدفاع الصاروخي»، الذي نشرته الحكومة الأمريكية مؤخرا، وركز بدرجة كبيرة على «تشكيل مجموعة لقوات الدفاع الصاروخي منتشرة في الفضاء تضم وسائل اعتراض الصواريخ». وأشارت الوزارة إلى أن نشر مثل هذه الوسائل في الفضاء يهدف، حسب التقرير، إلى رفع درجة فعالية إصابة أنواع مختلفة من الصواريخ خلال مرحلة التسارع لتحليقها فوق أراضي العدو، وفي سياق تنفيذ هذه المهمة تلقى البنتاجون أمراً بدراسة التكنولوجيا الأكثر وعداً والجدول الزمني والتكلفة وتشكيل الكوادر الضرورية لتطبيق مثل هذا البرنامج.

وذكرت الخارجية الروسية: «إننا ننظر إلى هذا الوضع باعتباره تأكيداً جديداً (إلى جانب القرار بإنشاء القوات العسكرية الفضائية وتخصيص التمويل لوضع وسائل الدفاع الصاروخي المنتشرة في الفضاء) لواقعية خطط واشنطن الخاصة باستخدام المجال الفضائي في المستقبل الأقرب لأهداف متعلقة بتنفيذ عمليات قتالية وضمان الهيمنة الأمريكية في الفضاء».

وتابعت الوزارة: «إننا نشعر بأسف عميق من أن الولايات المتحدة فضلت، بدل إقامة حوار بناء حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي ومنع سباق التسلح في الفضاء، العودة إلى تطبيق نسخة جديدة من برنامج حرب النجوم من عهد رئاسة رونالد ريجان».

من جانب آخر، أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن كبار مسؤولي الحلف لم يحرزوا أي تقدم أمس في محادثاتهم مع مسؤولين روس لإنقاذ «معاهدة القوى النووية متوسطة المدى»، ما يزيد من احتمال عودة سباق التسلح في أوروبا.

وقال ستولتنبرج: «لم يتم تحقيق أي تقدم حقيقي في اجتماع اليوم (أمس) لأن روسيا لم تُبدِ أي رغبة في تغيير موقفها».

وتشير العواصم الغربية إلى أن الجيل الأخير من صواريخ روسيا متوسطة المدى يخرق بنود المعاهدة التي يطلق عليها «آي إن إف» اختصاراً والعائدة إلى حقبة الحرب الباردة ويشكل خطراً على المدن الأوروبية.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستبدأ عملية انسحاب تستغرق ستة أشهر من المعاهدة اعتباراً من 2 فبراير/شباط المقبل إلا إذا سحبت روسيا منظومتها الصاروخية الأرضية الجديدة «9إم729»، لكن موسكو تنفي أن تكون صواريخها تشكل خرقاً للاتفاق وتصر على أن مداها أقصر من صواريخ «كروز» التي تحظرها المعاهدة.

وحضر مسؤولون روس كبار بينهم نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف اجتماع أمس في بروكسل، لكن ستولتنبرج أشار إلى أنهم لم يتنازلوا. (وكالات)