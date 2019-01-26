شهيدان أحدهما فتى برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطينيان، أمس، أحدهم فتى ارتقى قرب بلدة سلواد شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وآخر شرقي رفح بقطاع غزة، برصاص الاحتلال «الإسرائيلي». وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى يبلغ 16 عاماً، وأطلق عليه جنود الاحتلال النار على مقربة من بلدة سلواد، وأبلغ الارتباط الفلسطيني وزارة الصحة، باستشهاد الفتى، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال عقب إطلاق النار عليه.

بينما أعلن الناطق باسم الصحة في غزة، أشرف القدرة، استشهاد إيهاب عطالله حسين عابد (25 عاماً)، برصاص الاحتلال شرقي رفح.

وأصيب 39 فلسطينياً على الأقل، بالرصاص الحي والمطاطي وبالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال على جموع المواطنين المشاركين في مسيرات سلمية، على مقربة من الشريط الحدودي شرقي قطاع غزة، بينما قمع الاحتلال تظاهرات الضفة وأصاب عشرات الفلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة جراء قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية على الحدود الشرقية للقطاع، من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي، و6 إصابات بالرصاص المطاطي.

وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة العشرات بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما سجلت الطواقم إصابة 16 مواطناً بالغاز.

وتوزعت الإصابات في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تنتشر مخيمات العودة الخمسة، وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة 6 مواطنين شمالي القطاع، و10 في منطقة شرقي غزة، و14 إصابة في الوسطى، و7 إصابات في خانيونس، وإصابتين فقط في رفح.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف بقنابل الغاز وأصابت عدداً من المسعفين بالاختناق الشديد.

وتوافد الآلاف منذ ساعات ما بعد ظهر أمس الجمعة، إلى المناطق الحدودية شرقي القطاع، للمشاركة في المسيرات الشعبية السلمية المتواصلة للأسبوع الرابع والأربعين. وحملت جمعة أمس عنوان: «جريمة الحصار.. مؤامرة لن تمر».

وأصيب الطفل صبري عساف محمد الجبارين (12عاماً) من بلدة يطا في مدينة الخليل، بجروح خطيرة، إثر دهسه من قبل جيب عسكري للاحتلال على «مثلث زيف» المؤدي إلى بلدة يطا. وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال نقلت الطفل المصاب إلى أحد المشافي بأراضي العام 48.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع الاحتلال لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان، غربي مدينة رام الله.

وجرح فلسطينيان بالرصاص الحي، وأصيب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، في منطقة السهل الشرقي بقرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة شاب برصاص معدني مغلف بالمطاط في رأسه، خلال مواجهات مع الاحتلال في رأس كركر برام الله، وتسبب الرصاص في نزيف بالدماغ وكسر في الجمجمة.

وأصيب فلسطينيان أحدهما في الرأس، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وقالت مصادر طبية، إن مواطنين أصيبا؛ أحدهما بشظايا الرصاص في الرأس، والآخر بالرصاص الحي في قدمه، ونُقلا إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق. وحطّم مستوطنون، ثلاث مركبات في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية على عدة جدران في البلدة. (وكالات)