السفير الهندي: علاقتنا مع الإمارات تشهد نمواً كبيراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أكد نفديب سينج سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أن العلاقات «الإماراتية - الهندية» تشهد نمواً كبيرا على الصعد كافة، وتسير من قوة إلى أشد قوة، لافتاً إلى أن علاقات البلدَين شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، خاصة ما شهدته في العامَين الماضيَين من تعزيز كبير في هذه العلاقات، والتي شهدت توقيع اتفاقيات الشراكة والحوار الاستراتيجي، فقد تطورت العلاقات «الإماراتية - الهندية» بشكل مطّرد في اتجاه الشراكة الاستراتيجية.

وقال ل«الخليج» بمناسبة اليوم الجمهوري الهندي ال70 الذي تحتفل به السفارة في أبوظبي اليوم السبت: العلاقات بين الهند والإمارات تمر حقاً بحقبة ذهبية، ومثلت الزيارة التاريخية واستقبال الهند لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كضيف رئيسي في يوم الجمهورية ال68 في يناير/‏ كانون الثاني من العام 2017، معلماً بارزاً في علاقتنا الثنائية، وكانت طريقتنا في اخبار العالم بأن هذه علاقة خاصة.

وأضاف: خلال العامين الماضيين منذ زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، شهدت علاقتنا تطوراً هائلاً، حيث بدأنا العام 2018 مع زيارة نارندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات، وانهينا العام بزيارة وزيرة الخارجية الهندية لدولة الإمارات لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

وخلال العام أيضاً، قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة لمدة أسبوع للهند، وزيارتين لسمو الشيخ حامد بن زايد رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث أضافت هذه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي زخماً شهد نمواً في العلاقات على كل الصعد، وفي مجالات متنوعة مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة والاستثمار، والدفاع، فضلاً عن العلاقات الشعبية والثقافية.

وقال: تتجاوز تجارتنا الثنائية خلال عام 2018، 50 مليار دولار، وما زلنا ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، وما زالت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتقدم الجالية الهندية الكبيرة في الدولة مساهمه كبيرة عبر التحويلات المالية وتدعم وتقوي الاقتصاد هندي تجاوزت 14 مليار دولار خلال عام 2018. وتابع: نحتفل هذا العام أيضاً بالذكري السنوية ال150 لميلاد والد الأمة المهاتما غاندي، الذي روج للاعتماد على الذات عبر النضال من أجل حرية الهند.