أزمة فنزويلا تتصاعد.. و«الرئيس المؤقت» يتعهد بعدم الاستسلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعدت، أمس الجمعة، الأزمة السياسية الناشبة في فنزويلا بين المعارضة بقيادة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه «رئيساً» وتعهد ب«عدم الاستسلام»، ونظام نيكولاس مادورو الذي طرحت المعارضة عفواً عنه، كمخرج للأزمة، بعدما أعلن الجيش انحيازه إلى الرئيس، وبينما حثت الولايات المتحدة، مجلس الأمن على الاعتراف بشرعية «الرئيس المؤقت»، طرحت روسيا والمكسيك وساطتهما لحل الأزمة، وتزايدت الدعوات الأوروبية إلى البدء في إجراء انتخابات فوراً، في الوقت الذي أعلن فيه اعتقال 350 متظاهراً هذا الأسبوع.

وتعهد جوايدو، أمس، أمام حشد من أنصاره بمواصلة الاحتجاجات في فنزويلا خلال الأسبوع المقبل، وأكد «عدم الاستسلام»، في الوقت الذي يتوقع أن يتمسك فيه مادورو الذي يحظى بدعم روسيا والصين والمكسيك بموقفه المتشبث بالسلطة، خاصة بعد رفض الجيش، أمس الأول الأربعاء، ما أسماه ب«الانقلاب». وشكر مادورو، الجيش على مواجهته «الانقلاب الذي تقوده الإمبراطورية الأمريكية»، وقال: «ما من شك في أن دونالد ترامب نفسه، هو من يريد فرض حكومة أمر واقع»، مشيراً إلى أن هدف أمريكا السيطرة على نفط البلاد.

وفي خطوة أثارت الغضب الروسي، أكدت واشنطن، دعوة وزير الخارجية مارك بومبيو، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى الاعتراف بجوايدو، رئيساً مؤقتاً، ودعم الحكومة الانتقالية لاستعادة الديمقراطية، وهو ما رفضته موسكو على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الذي أكد معارضة بلاده لهذا التحرك الأمريكي. وعرضت روسيا أمس التوسط بين الحكومة والمعارضة، وقالت إنها مستعدة للتعاون مع القوى السياسية التي تتحلى بالمسؤولية، ودانت على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، «السياسات التدميرية الأمريكية» في فنزويلا. فيما أكد مسؤولون، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يناقش الدعم العسكري أو المالي لفنزويلا، خلال محادثته الهاتفية الأخيرة مع مادورو.

وطرحت المكسيك أيضاً وساطتها، أمس، عبر رئيسها مانويل أوبرادور، أكد فيها استعداد بلاده للتوسط بين الحكومة والمعارضة، سعياً لإيجاد حل للأزمة، راهناً هذه المهمة بتلقي طلب من الطرفين بذلك. وفي ألمانيا، أكدت الحكومة، أنها تدرس الاعتراف بجوايدو، رئيساً، إذا لم تَجرِ انتخابات حرة ونزيهة على الفور، مؤكدة أن «مادورو لا يمكنه ادعاء أنه الرئيس الشرعي للبلاد، نظراً لأن الانتخابات الأخيرة لم تستوف المعايير الديمقراطية».

وطالب الاتحاد الأوروبي، بتنظيم «انتخابات حرة» دون أن يعترف بجوايدو. ودعت فرنسا مادورو إلى «الامتناع عن أي شكل من أشكال قمع المعارضة». من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، أمس، إن «مدريد تدفع في نطاق الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بجوايدو رئيساً بالوكالة، وذلك إذا لم تتوفر الإرادة من جانب النظام في الدعوة لانتخابات».

واقترح نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو الذي اعترفت بلاده مع دول أخرى، بجوايدو، إقامة «ممر إجلاء» لخروج مادورو وتوفير مخرج له ولشعبه.

وأكد جوايدو (35 عاماً) رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه الأربعاء الماضي، «رئيساً» لقناة «يونفيجن»، أنه يستعد لإعلان إجراءات جديدة. وأضاف من مكان سري في كراكاس: «مستمرون في العمل لإنهاء اغتصاب السلطة، وإقامة حكومة انتقالية، وانتخابات حرة»، داعياً الفنزويليين إلى الاستمرار في التظاهر ضد نظام مادورو، الذي لم يستبعد إمكانية إصدار عفو عنه. خلفت التظاهرات منذ الاثنين الماضي، 26 قتيلاً، فيما أوقف أكثر من 350 شخصاً خلال هذا الأسبوع.

(وكالات)