الأحد يوم لتوظيف 1000 مواطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنطلق، غداً الأحد، في مدينة غياثي بإمارة أبوظبي، فعاليات اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، ضمن مبادرة مسرعات التوطين في منطقة الظفرة التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية في أبوظبي.

تستهدف المبادرة التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، توظيف 1000 مواطن ومواطنة، وإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ومن المقرر أن تشارك 19 شركة في اليوم المفتوح الذي سيعقد في قاعة أفراح غياثي، وقالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، إن اليوم المفتوح يستهدف المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الماجستير وما دونها.

وأوضحت «أن مجموعة شركات القطاع الخاص المشاركة في اليوم ا ستعرض العديد من الفرص الوظيفية المتنوعة المناسبة والواعدة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل التي تلبي طموحاتهم المستقبلية ».

وأضافت أن فعاليات اليوم المفتوح ستتضمن عقد مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات الحضور، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة، سواء من خلال عروض، أو عقود العمل التي ستبرم مباشرة بين المواطنين الذين يجتازون المقابلات والشركات المعنية».

ودعت فريدة آل علي ، المواطنين والمواطنات للمشاركة والتسجيل في فعاليات اليوم المفتوح التي تبدأ عند الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 4 عصراً مع إحضار بطاقة الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.