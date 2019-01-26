شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبوية مقام الأحزاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. نسيم خوري

لا فرق في المشاهد: ينزل بعض المتظاهرين إلى الشوارع باليافطات تجمعهم شبكات وسائل التواصل الاجتماعي. تربك السلطة وتقوى المعارضة بالتحدّي وحرق الأعلام والصور فتأتي الأوامر بالغاز المسيل للدموع، ثم التدافع مع رجال الأمن العاجزين عن تفريق المتظاهرين ليطلق الرصاص المطاطي ويسقط الجرحى فيقوى التأييد الشعبي ويرتفع الصدام إلى مستويات من الاشتباكات والتخريب والتكسير وحرق السيارات وسقوط الجرحى والقتلى الذي يلهب المتظاهرين، ويهوي المشهد نحو إطلاق الرصاص الحيّ الذي يعني بدايات الانهيار. معظم حكّام الدول الصغيرة حتى ترامب في أمريكا يقيمون فوق هاجس «الشعبوية» التي تتجاوز الأحزاب..

هناك مفارقات ظاهرة لم تدرس بعد. أمثلة:

1- سقط زين العابدين بن علي الرئيس الثاني لتونس بعد 26 يوماً من الانتفاضة الشعبية ( 17 /12/ 2010 إلى14/1/2011 ) بعد 23 سنة من حكمه المنفتح على الغرب والمناهض للإسلام السياسي. وسقط حسني مبارك الرئيس الرابع لمصر بعد أسبوعين من ثورة 25 يناير 2011 وبعد ثلاثين سنة من حكمه مصر بقانون الطوارئ خوفاً من أي نشاط للمعارضة. ثمّ حصلت الاحتجاجات والانتفاضات ضد الرئيس الليبي معمّر القذافي الذي قتل بعد 42 سنة من حكم ليبيا. وتندلع التظاهرات الصاخبة في السودان منذ 19/12/2018 بسبب غلاء المعيشة مطالبة بإسقاط عمر البشير الذي يحكم منذ 30 عاماً، ثم يزور قطر باعتبارها المحطة الخارجية الثانية له منذ اندلاع الاحتجاجات في بلاده، إذ سبق للبشير أن وصل (16/1/2018) في محطّة أولى فجأة إلى دمشق ليلتقي الرئيس بشّار الأسد متلمّساً أو محاولاً تلمّس معالم استقرار سوريا المختلفة في أسباب ثوراتها ونتائجها التدميرية والإيجابيّة عن كلّ الثورات العربيّة الأخرى السابقة أو الشعبويات الفرنسيّة والأوروبية اللاحقة.

2- فرنسياً المشهد يتكرّر. فرض القانون الفرنسي مطلع ال 2008 على كلّ سائق سيّارة اقتناء سترة صفراء داخل سيارته عند القيادة كإجراء وقائي يظهره واضحاً للعيان إن اضطرّ للخروج من سيارته لسبب ما أوالانتظار في ظلمة الطريق. تحوّلت السترات الصفراء رمزاً للحركة الاحتجاجية الشعبوية بكونها متاحة للجميع وغير مكلفة. بدأت حركة السترات في إيطاليا رفضاً لتدخّل دول أوروبا بشؤونها وأخذت ظهورها الأوروبي والعالمي الأوّل عبر تنسيقات وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت في 17/9/2018 وحصرت بأيام السبت بهدف التحشيد الغامض، وفي تجاوز غير معهود للأحزاب الفرنسية العريقة اليمينية واليسارية بوجه ظاهرة الشاب الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قفز إلى الإليزيه متجاوزاً الأحزاب كلّها بعدما أسّس حزبه «إلى الأمام» قالباً التاريخ السياسي العريق للأحزاب الفرنسيّة. هي المفارقة التي عرّفها الفرنسيون ب«الشعبوية» حيث القيادة للشعب الذي أدّى إلى بشاعة الثورات الجديدة التي لا مرجعية لها.

صحيح أنّ الظاهرة انتقلت بالعدوى إلى بلجيكا وهولندا وألمانيا ووصلت إلى العراق ولبنان لكنها بقيت مشابهة للعشب السريع اليباس أو للموضة السريعة الزوال التي لم يحتضنها المفكرون والنخب في فرنسا وفي هذا ربّما مقتلها.

خرجت السترات الصفراء مندّدة بأسعار الوقود المرتفعة وبتكاليف المعيشة وامتدت لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي سنّتها الحُكومة والتي رأت الحركة بأنّها تستنزفُ الطبقتين العاملة والمتوسطة بينما هي تُقوّي الطبقة الغنيّة. ودعت الحركة منذُ البِداية إلى تخفيض قيمة الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور لتصل إلى حدّ المناداة الجدّية باستقالة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. ورأى المتظاهرون أن الهدفَ من ضريبة الوقود هو تمويل العجز الناتج عن التخفيضات الضريبية للشركات الكبرى التي تنتهجها حكومة تحاصر الفقراء فيما تضاعف ثروات الأغنياء مع أنّ التظاهر بدأ في المقام الأول منصبّاً على معاناة فقراء ومتوسطي فرنسا من الصعوبات الاقتصادية والرواتب المتدنية والقفز الخيالي لأسعار الطاقة.

الجديد والخطير اللافت أنّ التظاهرات خرقها حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرّف ليرفع شعار معارضة الميثاق العالمي للهجرة وطرح ملف المهاجرين الملتهب في فرنسا. تهتزّ البوصلة إلى أكثر من وجهة خلطت المهاجرين بالقوميين والعلمانيين بالمؤمنين والحاضر والمستقبل باستدعاء الماضي السحيق.

تهبط الأسئلة مجدداً بحثاً عن ملاءمة المكان والزمان والسلطات و«الثورات» والأحزاب المناسبة لتقبّل التغيير. تلعب سلطات النخب والإعلام دوراً حاسماً في نجاح التظاهرات الشعبوية كي لا تختلط أسبابها بنتائجها وتصل رتابتها حدود الملل والفشل ورميها بالرذائل. الشعبوية الفرنسية هي دون الفوضى ويعتريها الشطط والمغالاة وفقدان قيم التغيير والإخفاق في صناعة أحلامها وأخلاقها وثقافتها الخاصة البديلة المقبولة من العقل الفرنسي.