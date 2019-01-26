«سوق المزارعين» وجهة جديدة جاذبة في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

مَعلَم جديد يستقطب الزوار في العين وهو (سوق المزارعين)، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد؛ حيث افتتح مركز خدمات المزارعين في أبوظبي، أمس الخميس، 39 منصة لمزارعي مدينة العين، لبيع منتجات مزارعهم مباشرة للمستهلكين، وذلك خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية مايو 2019.

يوفر المركز، سيارات متنقلة لبيع الأطعمة والمشروبات، والتي تضفي المزيد من المتعة للتسوق وتجعل السوق وجهة عائلية محببة لجميع أفراد الأسرة.

وتنتظم أسواق المزارعين خلال عطلة نهاية الأسبوع في مواقع عدة بإمارة أبوظبي، لتسهيل عملية تسويق وبيع المنتجات المحلية على أصحاب المزارع. حيث تتيح الفرصة أمام أصحاب المزارع، لبيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية من الخضراوات والفاكهة والعسل والحيوانات الحية للجمهور مباشرة، علماً بأن أوقات العمل هي من 8 صباحاً حتى 8 مساء في أيام نهاية الأسبوع.

وقال ناصر محمد الجنيبي، الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة: «أثبتت أسواق المزارعين، أهميتها في دعم أصحاب المزارع والمجتمع المحلي على حد سواء، وبالنظر إلى النجاح الذي حققته هذه الأسواق في العامين الماضيين، فإنه يعمل المركز على التوسع فيها من أجل تعميم الفائدة وتحقيق الاستفادة منها في أكثر من منطقة على مستوى الإمارة»، مشيراً إلى أن أسواق المزارعين أصبحت من أهم وسائل الدعم التسويقية التي يوفرها المركز لأصحاب المزارع، باعتبارها منصة تتيح لهم البيع المباشر للجمهور واكتساب الخبرة في مجال البيع بالتجزئة، إضافة إلى توفير مصدر دخل متجدد أسبوعياً.

وأضاف: «بخلاف الدعم الذي توفره الأسواق للمزارعين، فإنها تمثل فرصة كبيرة للترويج للمنتجات المحلية وإبراز مزاياها، إضافة إلى المنتجات التي تحمل شعار: «حصاد مزارعنا» العلامة التجارية التي ابتكرها المركز للترويج للمنتج المحلي، مما يساعد على تعزيز مكانة المنتج المحلي في السوق وتزويد المستهلكين باحتياجاتهم من الخضراوات والفواكه المحلية الطازجة التي تصلهم خلال 24 ساعة من حصادها».

وأوضح، أن المركز يعمل بجهد كبير على توسيع وتطوير هذه الأسواق وافتتاح المزيد منها لتغطي مختلف مناطق الإمارة. مؤكداً حرص المركز على أن تكون أماكن إقامة هذه الأسواق، مقصداً ممتعاً لجميع أفراد العائلة؛ حيث يتم توفير منطقة للطعام وأماكن كافية لصف السيارات .

وعبر الجنيبي، عن شكره لمركز الأمن الغذائي بأبوظبي الذي يرعي سوق المزارعين في الخبيصي باعتباره وسيلة من وسائل دعم الإنتاج المحلي .

ودعا جمهور المستهلكين، إلى التجاوب مع هذه المبادرة وزيارة أسواق المزارعين القريبة من مناطقهم، وذلك دعماً لمزارعي إمارة أبوظبي .