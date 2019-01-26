شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إلى ملف التوطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

يوحي هذا المقال، بدءاً من عنوانه، بأن قضية التوطين ما تزال قضية موسمية في الإمارات وإن طوق شعارها بعيارات تشير إلى الاستدامة. التوطين في توجه الحكومة أولوية أولى ومطلقة. من أجل ذلك تحولت وزارة العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، في منتصف الطريق إلى مستقبل الإمارات وتحقيق استراتيجية 2071، فما هو واقع التوطين ومستجداته؟.. العودة إلى ملف التوطين تعني أنه ليس ملفاً في الذاكرة الجمعية اليومية، وأنه يُنسى حيناً ويُتذكر حيناً آخر، فيما المطلوب تلبية التوجه الحكومي على صعيد المؤسسات الرسمية بشكل أفضل، خصوصاً حين تكون نتائج الجهود التي نعرفها والتي لا نعرفها غير معلومة أو ملموسة بعد بالرغم من المحاولات الصادقة والنيات الحسنة كما في تصريحات مسؤولين تنفيذيين نحترمهم ونصدقهم.

وهل هناك جهود لا نعرفها أو نتائج لا نعرفها؟ سؤال جوابه النفي وفق المعطيات، ففي مثل هذه القضية المهمة لا أسرار، فالمستهدف هو الشاب الإماراتي المتعلم والخريج والباحث عن عمل، ولا بد من التعامل مع هذا الملف بشفافية عالية.

كم نستطيع اليوم أن نعرف مثلاً أرقام البطالة بالضبط أو بشكل أقرب إلى الصحة؟ أي المصادر نعتمد؟ هل لدى الوزارة المعنية معلومات تفصيلية مبنية على الرصد والمتابعة العلميين؟

وزارة الموارد البشرية والتوطين وزارة اتحادية بامتياز، إذ لا مماثل لها أو لدورها في الحكومات المحلية، فهل توفر لها المحليات المعلومات الحقيقية الكاملة من أجل إجراء الدواسات الإكتوارية اللازمة؟ لا بد من التعاون الكامل من أجل إنجاح الهدف المشترك النبيل.

محور القول أن ملف التوطين مهم وكبير ولا ينتهي، بمعنى أن الجهة المعنية لن تضع في نهاية اليوم نقطة في نهاية السطر وتقول الآن انتهينا. التوطين عملية تتدرج عبر السنين أو هكذا يفترض، وهو في هذا المقام يشبه سوق العمل، الذي يشبه البحر المحيط المتلاطم بجزره ومده وكائناته وأسراره، فعلى وزارة الموارد والبشرية والتوطين مسؤوليتها الكبرى في الكشف والاكتشاف، وفي البحث والاستنتاج والبناء، نحو المضي قدماً، وبخطى متسارعة ونحن في دولة المستقبل والمسرعات، إلى فهم أكبر لسوق العمل، وبالتالي، المضي، أبعد، في ملف التوطين، بحيث يتحول إلى ملف من دم ولحم ومخ وأعصاب، ملف حي ونابض بالحياة.

ولتراجع تجربة التوطين، في أفق الوعي والشفافية، من أولها إلى آخرها، بما فيها مفردات مثل المحاصصة والإحلال، مع التمسك بقرار المساواة بين الجنسين.

وفي العودة إلى ملف التوطين عودة إلى مفردات مثل الاستقطاب والمتابعة والقياس والثواب والعقاب والتدريب والتعليم المستمر والترقية، حيث ملف التوطين ملف متكامل، فإن جُزّئ فقد الكثير من محتواه ومعناه.

ونريد تحويل موسم أو مواسم التوطين من طقس إلى مناخ. نريد الاشتغال عليه وعلى أهدافه اشتغالاً علمياً احترافياً. نريد التعامل معه من كل الزوايا بدءاً من مناهج المدارس، ومساقات ومخرجات التعليم العالي، وصولاً إلى تحقيق انضباط الدوام وانضباط الإنتاج معاً بالتلازم، توازياً وتزامناً.

نريد لملف التوطين المزمن ألا يتحول إلى مرض مزمن، فيصعب ثم يستعصي على المعالجة.

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