فريق عمل بجامعة أبوظبي يبتكر نظاماً للكشف عن الإجهاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

ابتكر فريق عمل من جامعة أبوظبي نظام «الكشف عن الإجهاد الزائد باستخدام الذكاء الاصطناعي» مربوطاً بالهواتف الذكية يحتوي على حاسوب «رسبري باي 3» موصول بكاميرا وأداة كشف الإجهاد عبر تقنيات «التعلم العميق» والتي ترسل بدورها إشارات إلى هاتف السائق لتنذره عند شعوره بالإجهاد، ويتميز النظام بتكلفته المنخفضة وسهولة استخدامه، فضلاً عن إمكانية تطبيقه في أي سيارة.

وضم فريق العمل الدكتور محمد غزال، رئيس قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في جامعة أبوظبي، وياسمين أبو هيّه مساعد تدريس في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في جامعة أبوظبي، وعبد الرحمن عبد، طالب ماجستير في قسم الهندسة الكهربائية، وسارة غزال، مطورة تطبيقات الهاتف المحمول وتساهم في أنشطة البحث.

وأوضح الفريق أن النظام يهدف إلى أن يتجنب السائقون تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر جراء عدم حصولهم على قسط كاف من الراحة، وذلك من خلال الكشف عن الإجهاد في الوقت المناسب، مؤكدين أن النظام لا يؤثر في عملية القيادة مطلقاً، حيث يعمل النظام من خلال وضع كاميرا صغيرة على لوحة القيادة ليتم إنذار السائق بمجرد الكشف عن الإجهاد.

وأشاروا إلى أن أنظمة الكشف عن الإجهاد التقليدية تعتمد على رؤية الكمبيوتر، والتي تتميز بسرعتها إلا أنها أقل دقة، فهي تحتاج إلى ضبطها بحسب كل سائق وتتأثر بالإضاءة وظروف التصوير، في حين تم تصميم هذا النظام باتباع أسس التعلم العميق التي تعزز مستويات الدقة عند الكشف عن الإجهاد، وتم اختبار النظام على عدد كبير من الأشخاص ويمكن تطبيقه على كافة السائقين على الرغم من اختلاف ملامح الوجوه، يعمل العديد من السائقين لأكثر من 12 ساعة يومياً، ولا ينالون في الغالب قسطاً كافياً من النوم، ما يجعلهم يشعرون بالإعياء والإجهاد أثناء القيادة، لذا، فإن هذا النظام سيعمل على تنبيه السائق المجهد لتنجب وقوع أي حادث.

وأوضحوا أن النظام ما زال قيد التطوير، حيث تم الانتهاء من كافة مراحل التصميم وإجراء الاختبارات بنجاح، وحالياً في صدد تحسين أداء النظام من حيث الدقة والسرعة .