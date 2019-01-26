المهدي يؤكد دعم الاحتجاجات الشعبية ويطالب البشير بالرحيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس حزب «الأمة» القومي رئيس تحالف (نداء السودان) الصادق المهدي تأييده للحراك الشعبي ضد الحكومة، ودعا لوقف قتل المتظاهرين قبل أن يطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

وقال المهدي في خطبة الجمعة بمسجد الهجرة في (ود نوباوي) بمدينة أمدرمان «نحن نؤيد هذا التحرك الشعبي، داعين لتجنب أية مظاهر للعنف المادي واللفظي، وندين قتل الأحرار والعنف المفرط الذي مورس ضدهم، بتشجيع من فتاوى حكام باطلة وظالمة تبرر العنف والقتل واستخدام الرصاص الحي ضد مواطنين عزل». وأعلن عن سقوط خمسين من المتظاهرين وأضعاف ذلك العدد من الجرحى كما بلغ عدد المحبوسين المئات من المواطنين والمواطنات. وطالب المهدي الذي صلى صلاة الغائب على أرواح الضحايا مجدداً بلجنة تحقيق ذات مصداقية «لا لجنة الخصم والحكم، لجنة تشرف عليها اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتجري تحقيقاً في كل هذه الممارسات الباطشة لمعرفة الحقائق ومساءلة الجناة».

ودعا الزعيم المعارض الرئيس عمر البشير الى التنحي كاشفاً أنه طرح عليه الاستقالة بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وقبل اندلاع الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومع بلوغ الحرب الأهلية في دارفور عامها التاسع. وخرج المئات عقب الصلاة في موكب هاتفين بإسقاط النظام ومطالبين بالسلام والحرية.

على صعيد متصل، أنهت قوى المعارضة السودانية وضع ميثاق (الحرية والتغيير) الذي يتضمن ملامح الحكم أثناء الفترة الانتقالية التي تعقب تنحية نظام الرئيس عمر البشير. وقال المهدي إن مشاورات واسعة جرت للاتفاق على نص الميثاق ويجري حالياً عرضه على نحو 20 مجموعة سياسية ومدنية ومطلبية.

ويتضمن الميثاق حزمة مطالب على رأسها رحيل النظام، وأن تحل مكانه حكومة انتقالية قومية واجبها تحقيق السلام العادل الشامل وكفالة حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي لرفع المعاناة عن الشعب وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد.

وأفاد المهدي في خطبة الجمعة أن المجموعات بعد دراسة الميثاق ستوقع عليه أمام مؤتمر صحفي دولي، ينتدب بعده مئة شخص يمثلون المجتمع السوداني بكل مكوناته لتقديم المطلب عبر المجلس الوطني. وأضاف «يعقب ذلك تسيير مواكب يشارك فيها إضافة للشباب الثائر رموز المجتمع وقادة تكويناته السياسية والمدنية لتقديم المطالب الشعبية في العاصمة والولايات وفي سفارات السودان في الخارج.. المواكب ستكون حاشدة وصامتة ترفع شعارات ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة». وقال «ثم يحتشد الشعب في مئة موقع داخل السودان وخارجه في اعتصامات ترفع شعارات ميثاق الخلاص ولا تتحرك».

من جانبه، أعلن تجمع المهنيين عن تنظيم حشود جديدة الأسبوع المقبل للاستمرار في المطالبة برحيل النظام. ودعا في بيان ليل الخميس إلى اعتصامات في ميادين سيعلن عنها لاحقاً، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات السودان ومقار الأمم المتحدة للجاليات. (وكالات)