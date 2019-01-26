السيسي يطلق اليوم «نور حياة» في احتفالية «تحيا مصر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية صندوق «تحيا مصر» التي تقام تحت رعايته، وذلك بعد يوم من الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن يكرم الرئيس نماذج من المتبرعين لصندوق «تحيا مصر» كدعوة للاستمرار في الجهد والعطاء تدعيماً لمبادئ التكافل والتشارك بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد متحدث الرئاسة أن إطلاق الرئيس رسميًا مبادرة «نور حياة» لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار التي سينفذها صندوق تحيا مصر في جميع محافظات مصر.

وتستهدف المبادرة الكشف على 10 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية إضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون. كما تستهدف المبادرة تقديم الخدمات البصرية لنحو مليوني مواطن وإجراء ما يزيد عن 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وتستهدف العمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

وأحيت مصر أمس ذكرى ثورة 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة، فيما عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية. وشهدت الشوارع انتشارًا أمنيًا مكثفًا بشكل كبير، مع حملات أمنية استهدفت الخارجين على القانون وكافة صور المخالفات. كما تفقد مديرو الأمن الشوارع والميادين للتأكد من الانتشار الشرطي الجيد، ومراجعة خطط التأمين والتشديد على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج على القانون. (وكالات)