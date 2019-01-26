شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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مارلين سلوم

لا ترددوا أن الإعلام فقد دوره في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تصدقوا أن التلفزيون عاد إلى الوراء ليجسد مسماه الأول «صندوق فرجة»، بعدما تجاوزته الوسائل الحديثة في سرعة نشر الخبر، والمعلومات، والمقاطع المصورة، والفيديو.. فالتلفزيون بيت الإعلاميين، الذين إذا أرادوا، لعبوا دورهم الأساسي والأهم، وصاروا صوت الناس ومرآتهم التي تعكس واقعهم بكل شفافية، ومن خلال المرآة تصل صورهم وحكاياتهم إلى الآخرين، ومتى ما كانت الحكاية حقيقية ونابعة من مأساة، تلمس القلوب وتفتح أمامها أبواب الخير.

«ريتا» إحدى الحكايات التي عرضتها قناة «إم تي في» اللبنانية في تقرير عابر، عن مأساة إنسانية لفتاة من أصحاب الهمم، تعيش مع والدها المسن في بيت قديم، يهددهما صاحبه بالطرد لعجزهما عن دفع الإيجار. وكأن مأساة الأسرة بفقدان الوالدة قبل عام ونصف العام لم تكن كافية، ليصب صاحب المنزل انعدام رحمته عليها، فيشعل الحرقة في قلبي الفتاة ووالدها العاجز عن تدبر أمرهما.

وتشاء الأقدار أن يمارس التلفزيون دوره الحقيقي، في تسليط الضوء على هذه الحالة الإنسانية، وعرضها على الشاشة في تلك الليلة الشتوية الباردة. ومن يسبق الإمارات إلى تبني مثل هذه الحالات وتلبية النداء لمجرد وصول الصوت عبر الإعلام إلى المسؤولين وكل من بإمكانه التحرك والاستجابة؟

لم تحلم «ريتا» بأن يصل صوتها إلى الإمارات من خلال هذا التقرير، وأن يتحقق لها أكثر مما تمنت! لم يخطر ببالها ولا ببال أي من المشاهدين أيضاً، أن يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة التحرك لإنقاذ هذه الفتاة، فيتحرك السفير الإماراتي في لبنان، الدكتور حمد سعيد الشامسي، لزيارة ريتا ومعه أجمل هدية: منزل خاص بكامل تجهيزاته، مع كرسي متحرك، ومدبًرة منزل ترافقها وتشرف على شؤونها الخاصة. وفوق هذا، دعوة رسمية للفتاة للمشاركة كضيفة شرف- وبرفقة والدها طبعاً- في الأولمبياد الخاص بأصحاب الهمم، الذي سيقام في أبوظبي في مارس/ آذار المقبل، ويضم عشرة آلاف مشارك من 192 دولة.

ليس جديداً على الإمارات سرعة الاستجابة لأي نداء إنساني، والتحرك فعلياً لتقديم الحلول، لذا تحافظ على مركزها الأول عالمياً ومنذ خمسة أعوام، في العمل الإنساني والخيري. إنما مَن يحمل أصوات أصحاب الاحتياجات من كل الأنواع والقضايا الإنسانية، لتصل إلى مسامع أهل الخير فيلبون النداء سريعاً؟ كيف كانت الإمارات ستعرف أن هناك فتاة اسمها «ريتا» تعاني داخل بيت مهترئ، ومهددة بأن تصبح ووالدها في الشارع، لولا وجود من حرص على ممارسة دور الإعلام المرئي ومهمته الأساسية، في نقل صوت الناس ووجعهم إلى كل مسؤول، وإلى كل الناس؟

متى أراد المسؤولون عن التلفزيون وضعه في مكانه الصحيح لتأدية دوره بأمانة، فعلوها من دون حسابات المصالح والأرباح و«البيزنس».

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