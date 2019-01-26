«الشيطان».. رواية بثلاث نهايات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

ما الذي يحدث إذا أصبح شر الإنسان أعظم وأكثر تعقيداً من شر الشيطان؟، هذا السؤال تحاول رواية «الشيطان» للكاتب محمد عبد الرزاق، والصادرة عن مؤسسة إبداع للنشر والتوزيع سنة 2013، وقد صدرت ثلاث طبعات من هذه الرواية التي تمزج بين الفانتازيا والسياق الدرامي الواقعي المشوّق.

تستعرض الرواية الصراع الدائم بين الإنسان والشيطان على مر الأزمان، وكيف استطاع الإنسان الفوز في بعض المعارك مع غريمه اللدود، وكيف سحق الشيطان الإنسان في معارك أخرى عديدة، ولكن مع مرور الزمان يكتشف الشيطان أنه أصبح تلميذاً صغيراً في مدرسة بني البشر لتعليم الشرور، وهنا يقرر الشيطان لملمة أوراقه ومغادرة الأرض، خوفاً على نفسه من شرورهم، ويدور كل ذلك في إطار درامي حكائي، يتحدث عن قصة المحامي وحيد، الذي كوّن ثروته واسمه من الدفاع عن مهرّبي وتجار المخدرات، بحيث بات بحق يوصف بمحامي الشيطان، بل يتفوق عليه في ألاعيبه ودهائه.

وكما نفدت الطبعات المتتالية من الرواية، حظيت أيضاً بمراجعات عديدة على موقع مراجعات الكتب الأشهر «جود ريدز»، فجاءت آراء القراء متباينة جداً عنها، خصوصاً على مستوى الأسلوب وفكرة النهايات الثلاث المختلفة والتي اعتمدها الكاتب في ختام روايته.

إحدى القارئات اعتبرت أن ميزة الرواية هي أنها تجعل قارئها لا يستطيع تحديد المسافة بين الفانتازي والبوليسي والخيال العلمي والواقع فيها، إضافة لنهاياتها المتعددة، وتعبر عن ذلك قائلة: «من أغرب ما قد تقرأه من روايات على الإطلاق، هي الرواية الشهيرة ذات النهايات الثلاث، من المستحيل أن تصنفها هل هي رواية رعب؟ أو خيال علمي؟، أم أنها قصة بوليسية» ثم تضيف شارحة ما فضلته في الرواية قائلة: «تمتلك الرواية ميزتين أحبهما وهما الاختصار والابتكار، وهي تعبّر عن موهبة واضحة في السرد لدى الكاتب».

قارئ آخر يناقش مسألة وضع الكاتب لثلاث نهايات مختلفة لروايته، ويتساءل إن كان ذلك يُعدّ استسهالاً للكتابة، ويقول: «لقد أحببت النهايات الثلاث وأستطيع أن أعطي لكل نهاية درجة مُعينة، لقد شعرت أني قد قرأت ثلاث روايات، لكن هل من المُمكن أن نُعدّ ذلك استسهالاً للكتابة، أم أنه عدم قدرة على المُجازفة من قبل الكاتب باختيار نهاية قد لا تُعجب القارئ؟، وعلى كل حال، الكاتب - وفّق في الفكرة لكونها فريدة من نوعها»، ويستعرض القارئ رأيه في النهايات الثلاث فيقول: «النهاية الأولى هي أفضل نهاية ربما كانت هي اختيار الكاتب من الأساس لإنهاء روايته بها، وحينها الرواية كانت ستستحق ال5 نجوم، أما الثانية فهي أقل قليلاً ولكنها جيدة أيضاً، في حين أن النهاية الثالثة هي أقل ما فيهم».

لكن قارئة أخرى تختلف تماماً مع القارئ السابق في موضوع النهايات الثلاث، فتقول: «ما لا أستوعبه هو هذه النهايات الثلاث، لماذا كل هذا التعقيد، وخصوصاً في النهاية الأولى والثانية؟»، وتضيف هذه القارئة منتقدة الرواية ومعتبرة أنها لم تنجح في أن تكون رواية رعب ولا رواية خيال علمي وتقول: «لا أعلم تصنيف تلك الرواية، هل هي خيال علمي أم رواية رعب؟، فإن كانت رعباً، فعليّ أن أقول إنني لم أهتز من أي كلمة فيها، رغم أن بدايتها كانت مبشّرة بذلك، لكن انهارت فيما بعد تلك التركيبة التي صاغها الكاتب في البداية، ولو اعتبرنا أنها رواية خيال علمي فقد فشل الكاتب في دخول ذلك التصنيف الروائي في روايته».