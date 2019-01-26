شكرا لقرائتكم خبر عن قصائد تنهل من نهر الحكمة في «الشارقة للشعر الشعبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذيد: ”الخليج 365”

في ليلة حافلة بالشعر والطرب والإيقاع الشجي، احتضن النادي الثقافي والرياضي في الذيد مساء أمس الأول الأمسية الخامسة في مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، وتوالى على منبر الإلقاء سبعة شعراء جملوا بتنويعات لهجاتهم وأشعارهم مساء مدينة الذيد الشاعرة التي تداعى جمهورها ليشهد ويسمع تلك الأصوات الصادحة بالإبداع، القادمة من عدة دول عربية يحدوها داعي الشعر، داعي الثقافة والمحبة والإنسانية، وتناوب على منصة الإلقاء كل من بندر الفدغوش من الكويت، ونشيرة الجابري من الإمارات، وكاظم السعدي من العراق، وأماني محفوظ من مصر، ونسيبة عطا الله من الجزائر، ونورة البادي من عمان، وماجد بن عبد الله الجابري من عمان، وأدارها راشد القناص، وذلك بحضور الشاعر والإعلامي بطي المظلوم.

بندر الفدغوش شاعر مبدع في إلقائه قوة، له حضور شعري بارز على مستوى الكويت والخليج، في شعره ميل إلى الحكمة والتغني بالأخلاق الكريمة، يقول في إحدى القصائد:

على ذاك الطريق إلي مشينا فيه من عامين

رسمنا كل أمانينا وضاعوا بيه أمانينا

يا حلم العمر في إيه مع كانون وتشرين

أنا قلبي بلا وصلك سفينة ما لها مينا

أنا قلبي مثل قبري عجز لا يسكنه شخصين

رثاء العمر من رجوة شفوف ما تصافينا

الشاعر كاظم السعدي قدم قصائد تسيل عذوبة وشجى، ومن ألم العراق الساكن بين جوانحه استطاع أن يحرك مشاعر الجمهور، ومن قصائد الغزل التي قرأها، يقول:

ياعازف الناي يلحزنك مثل حزني

اعزف صبا اوياي عاللي خيبوا ضني

من كنت انا بخير احبابي بعدد لنجوم

ومن صابني ضيق ماواحد سأل عني

من بحة الصوت تعرفني اشكثر تعبان

ومن ليل العيون تعرف شكوتي ووني

نورة عبد الله البادي كانت إحدى نجمات الأمسية بما قدمته من قصائد فيها روح إبداعية متميزة بقدراتها التصويرية، وتتميز بقصر الجمل واحتشاد الصور التي تطلقها بالتتابع، تقول في إحدى قصائدها:

أجي مثل القصيد اللي تحدى ظلمة النسيان

أجي مثل اﻻمل ثوبي غموض الوقت واسحابه

يبعثرني حنين الروح همس الدم فالشريان

أجي مثل القصيد اللي تحدى ظلمة النسيان

أجي مثل اﻻمل ثوبي غموض الوقت واسحابه

يبعثرني حنين الروح همس الدم فالشريان

أماني محفوظ شاعرة إيقاع تتدفق كلماتها راقصة متواترة وهي تعيش في اللب من قضية المرأة، لكن، المرأة المكافحة التي تعطي كل شيء، وتريد أن تعيش هادئة مرتاحة البال، لكن رجلها يعذبها بحبه بلا مبالاته ونزقه ونزواته، تقول:

«لانا فاضيه لثرثرته/‏ ولا رايقة/‏ ولا عدتش أنا العايقة/‏ ويومي ما عادش فيه ولا وقت أقول خصصته/‏ للكوافير والمنكير ولا البدكير/‏ عن المكياج بحكي لك/‏ بدلت الكحل بالأحمر داخل عيني/‏ مانا السهران طول الليل/‏ أفكر ف العيال والبيت».

الشاعرة نشيرة الجابري كانت أيضا إحدى أيقونات الأمسية بما قدمته من قصائد فيها الوطنية الدافقة التي تتغنى بمآثر الإمارات، وقد خصت الشارقة بقصيدة جميلة وصادقة، وأخرى فيها رقة ودفء الحب وخصام المتحابين، وعتب الحبيبة على الحبيب حين يصد عنها، وحين يطيل الغياب وحين يتناسى سالفات الأيام وحكايات الغرام، وهي شاعرة مطبوعة عبارتها قريبة مشحونة بمشاعر جياشة، وتتميز بتنوع الأساليب، تقول في إحدى قصائدها:

إن عطيتك أولوية أعطني الأولوية

معركتي الدامية في أن أكون أو لا أكون

إن عشتك ريك تتحمل خصال الأنثوية

وريك تتحمل غباء الحب وجنون الجنون

وريك تتنازل عن عنادك وفرض العنجهية

وعن شعارات بدائية تهاوت بها من قرون

الشاعر ماجد بن عبد الله الجابري قرأ هو الآخر عدة قصائد، وهو شاعر أصيل العبارة قوي السبك، متمكن من الأساليب الأصيلة، يستقي صوره من البيئة البدوية، ويمزجها بالحاضر ليخرج بتوليفة شعرية تعطيه خصوصيته، له حضور قوي على الساحة العمانية، وقد شارك في عدة فعاليات شعرية خليجية، يقول الجابري في إحدى قصائده:

قالت مسا الخير قلت الخير من شوفتك

يا أجمل إنسان كلمني وكلمته

خطوه عزيزة من إحسانك ومعروفك

أنا من الشوق حتى الزاد حرمته

قالت لفيناك وحسبنا من ضيوفك

وغنم من دلال شعرك ما تعلمته

الشاعرة نسيبة عطا الله قدمت عدة قصائد فيها اجتهاد في التجديد، وسعي حثيث إلى الإضافة، وكتابة الشعر المختلف الذي يبحث عن أفق جديد يتجاوز الأعراف القارة وينسكب معه الشعر العامي جياشاً في نهر من الحداثة الشعرية التي تكسر الرتابة وتبحث عن أفق آخر، تقول نسيبة:

«الأرض اللي صداها ما ارتعش/‏ لما ناديتها فكت حصاري/‏ وياما سبح حوار النور فيها/‏ لمشكاة الأصيل/‏ الأرض اللي جروحي فيها/‏ تحري وتسيل/‏ واللي انقتل بالحب فيها/‏ بالموت جاري/‏ هي كل اللي خفيته عن أياد/‏ حزت وريد الورد بي/‏ وغررت صدر الهوى/‏ حتى يكفكفني ويداري».