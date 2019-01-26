روايات الأخوات برونتي.. انتفاضة الرومانسية الأخيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

بعض المؤلفات لا تُقرأ على عجل، ولا تنفتح مغاليقها أمام الاطلاع السريع الذي يريد أن يصل إلى «المغزى»، بأعجل ما تيسر، تلك مهمة تظل عصية أمام نمط من المؤلفات يعتمد في قراءته ومن ثم تأويله وتفسيره، على أدوات معرفية تقود إلى قراءة متعمقة، وهذا بالضبط ما يتطلبه الإقدام على عوالم المفكر والباحث الإنجليزي الكبير تيري إيجلتون في مؤلفاته النقدية، وهو الذي يعد من أساطين النظرية الأدبية، والأكثر تأثيراً من بين النقاد المعاصرين، حيث يعمد في معظم مؤلفاته الأدبية تحديدا إلى تتبع ودراسة تاريخ النصوص من القرن التاسع عشر، أي المرحلة الرومانسية حتى مرحلة ما بعد الحداثة في أواخر القرن العشرين، ولا يتركك إيجلتون لمتعتك بالقطعة الأدبية، أو النص الروائي دون أن يوقظ فيك الأسئلة التي تهدف إلى محاصرة النص، والظروف والأفكار التي أنتجته.

في رحلة ممتعة وعميقة، يبحر بنا إيجلتون في مؤلفه «أساطير السلطة»، الصادر في ترجمته العربية عن دار الحوار للنشر والتوزيع، في عوالم كتابات الأخوات برونتي، وموقعهن في الأدب الإنجليزي مع التركيز على شارلوت برونتي (1816 1855)، ويقدم تجولا بديعا في ذلك الإرث الأدبي العظيم الذي تركنه للعالم.

ويدرس المؤلف روايات الأخوات برونتي متبعاً المنهج البنيوي، ويعمل على الإحاطة بالأفكار والظروف الاجتماعية التي شكلت أدبهن بصورة تستخرج المعنى وما يقف وراء السرد والنصوص.

إن إيجلتون يسجل نقطة نظام، تراجع فينا متعة المتابعة والتعاطف، مع أبطال وبطلات وأحداث روايات الأخوات برونتي في «جين إير» 1847، «شيرلي» 1849، «فاليت» 1853، «البروفيسور»، التي نشرت عقب وفاة شارلوت برونتي عام 1860، «مرتفعات ويذرنغ» لإيملي برونتي، حيث يحيلنا لمتعة ومعرفة أكبر في تتبع أثر تلك الأعمال من خلال الكشف عن الواقع الاجتماعي والفكري المنتج لها، ولطالما تبع الناس في مختلف أنحاء العالم تلك المؤلفات الأدبية الرفيعة كحدث روائي جمالي، دون التيقظ لما وراءها.

وينظر إيجلتون إلى وصف أخوات برونتي ب«الكاتبات الرومانسيات في زمن متأخر»، بأنه أكثر من مجرد تعليق على تقويم زمني، فقد برزن ككاتبات في نهاية حقبة رومانسية عظيمة، مع انقلاب صفحة القرن التاسع عشر، وبداية الرأسمالية الصناعية في إنجلترا، وهن بذلك يعتبرن في نظر المؤلف شخصيات انتقالية؛ إذ إن نجمهن قد سطع فعلاً في فترة تداخل فيها عصر رومانسية رفيعة، مع ولادة أزمة جديدة من نتاج مجتمع صناعي، كانت جذوره في شمال إنجلترا في مصانع محالج القطن في منطقة آل برونتي، وانتشر حتى عم العالم كله، ويرى المؤلف أن الفنان ليس وليد لحظته المعاصرة فقط؛ إذ ليس من السهل دوماً أن تحدد الفترة الزمنية التي ينتمي إليها الكاتب، فهو قد يكون من الناجين من عصر سابق، من مخلفات ماض مجيد، أو ربما يكون من المبشرين بمستقبل لا ندركه.

ومن ما سبق فإن وصف الأخوات برونتي ب«الرومانسيات في زمن متأخر»، كان بهدف الإشارة إلى مسألة انتمائهن إلى تربية محافظة، على يد أب غرس فيهن حب الأفعال البطولية والشخصيات الأسطورية، لكن الظروف تدفعهن إلى مغادرة مرحلة تلك الطفولة المليئة بالأساطير والرومانسية، كي يشمرن عن سواعدهن لمرحلة جديدة. وفي الوقت نفسه، كان ثمة ما يشدهن للقديم بكل تفاصيله، فقد كن أرواحاً حرة متمردة، وفي ذات الوقت رومانسيات محافظات، وما يريد المؤلف أن يقوله هو أن وضع الأخوات برونتي كمنتسبات للطبقة المتوسطة التقليدية، جعلهن محافظات وراديكاليات في ذات الوقت. نقيات تقليديات، ومنشقات متحمسات، ثم يرى أن ذلك التوتر هو أكثر من مجرد قضية مزاجية، فهو يعكس التاريخ المتناقض الذي عشنه، وكذلك حالة التشظي الوجداني التي مررن بها، وذلك ما وسم البنية الداخلية لرواياتهن وجعلها شديدة التعقيد.

ويتناول المؤلف أبطال روايات برونتي، فالفرد النموذجي في النظام الاجتماعي الجديد كان عنيداً ويسعى لتحقيق ذاته، ولكنه في ذات الوقت كان هشاً وعرضة لكافة الأخطار، وقد عبرت روايتهن عن هذه الحالة بشكل مميز، فقد اختلطن بالمجتمع بعد أن عملن بمهنة التدريس، ومن موقعهن كمثقفات استطعن أن يتناولن ذلك الواقع بشكل متفرد. لقد اضطررن إلى العمل من أجل عيشهن في ظروف قمعية، وخرجن إلى العالم الذي أجبرن فيه كمربيات على وضع ثقافتهن كسلعة في سوق العمل، وكانت تلك وضعية مناسبة لهن لرصد وقائع الاشتباكات بين الكياسة والوحشية. بين الثقافة والعمل، تلك الوقائع التي وسمت كل مكان بهذا الشكل الجديد من الوجود الاجتماعي.

الكتاب ينظر إلى تلك اللحظة الخلاقة التي شكلت الأخوات برونتي، فقد ترعرعن على إرث نفيس من الأساطير والخرافات، والحكايات الشعبية والتخييل، ومع ذلك لم ينكفئن إلى موقع الدفاع عن ذلك العالم السحري، وكذلك لم يقمن بهجره عرضياً من أجل لحظة معاصرة، فقد احتوت أعمالهن الروائية على البعدين معاً بطريقة معقدة تجتمع فيها القصص الخيالية والواقعية في تكوينات جديدة مبهرة، وظهر ذلك في «مرتفعات ويذرينغ»، و«جين إير»، و«أغنيس غراي».