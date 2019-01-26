شكرا لقرائتكم خبر عن «التلجراف»: اسم دبي يرتبط بكل ما هو مميز وعالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مجموعة من الصور لمعالم دبي، وقال على حسابه على «تويتر» نقلاً عن صحيفة «التلجراف» البريطانية، إن مكانة دبي العالمية تأتي من تميزها بمعالم حضارية، حيث الفنادق الضخمة ومراكز التسوق.
وقال: «صحيفة «التلجراف» البريطانية: يرتبط اسم دبي دائماً بكل ما هو مميز وعالمي.
حيث يوجد فيها الفنادق الضخمة، ومراكز التسوق العملاقة، وأعلى برج في العالم بالإضافة إلى مُجسّم طائرة الإمارات إيرباص A380، أكبر مجسم من الزهور في العالم والمعروض في حديقة «دبي ميراكيل جاردن» وغيرها الكثير».
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