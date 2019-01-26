عذب الكلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لغتنا العربية، يُسر لا عسر فيها، تتميز بجماليات لا حدود لها ومفردات عذبة تخاطب العقل والوجدان لتمتع القارئ والمستمع، تحرك الخيال لتحلق به في سماء الفكر المفتوحة على فضاءات مرصعة بدرر الفكر والمعرفة. وإيمانا من ”الخليج 365” بدور اللغة العربية الرئيسي في بناء ذائقة ثقافية رفيعة، نبدأ في نشر زاوية أسبوعية جديدة تضيء على بعض أسرار لغة الضاد الساحرة.

في رحابِ أمّ اللغات:

قال جاك صبري الشمّاس، في حب لغة الضاد:

لُغَةٌ حَباها اللهُ حَرْفاً خالداً

فَتَوَضَّعَتْ عَبَقاً على الأَكْوانِ

وتَلَأْلَأتْ بالضّادِ تَشْمَخُ عِزَّةً

وتَسيلُ شَهْداً في فَمِ الأزْمانِ

دُررُ النَّظْمِ والنّثْرِ

لأحمد شوقي (الكامل المرفل)

يا ناعماً رَقَدَتْ جُفونُهْ

مُضناكَ لا تَهدا شُجُونُهْ

حَمَلَ الهوى لكَ كُلَّهُ

إنْ لَمْ تُعِنْهُ فَمَنْ يُعينُهْ

بَيْني وبَيْنَكَ في الهَوى

سَبَبٌ سَيَجْمَعُنا مَتينُهْ

الرُّوحُ مِلْكُ يَمينِهِ

يَفديهِ ما مَلَكَتْ يَمينُهْ

ما العُمْرُ إلّا لَيْلَةٌ

كانَ الصَّباحَ لها جَبينُهْ

بَيْنَ الرَّقيبِ وبَيْنَنا

وادٍ تباعِدُهُ حُزونُهْ

نَغْتابُهُ ونقولُ: لا

بَقيَ الرَّقيبُ ولا عُيونُهْ

من أسرار العربية

في الكلّيات: كلُّ ما يُستعارُ من قَدُومٍ أو شَفْرَةٍ أو قِدْرٍ أو قَصْعَةٍ: مَاعُونٌ. كلُّ شيءٍ منْ مَتَاعِ الدُّنْيا: عَرَضٌ. كلُّ أمْرٍ لا يكون مُوَافِقاً للحقِّ: فاحِشةٌ. كلُّ شيءٍ تَصيرُ عاقِبتُهُ إلى الهلاكِ: تَهْلُكةٌ. كلُّ ما هَيَّجتَ بهِ النارَ إذا أوقَدْتَها: حَصَبٌ. كلُّ ما كانَ على ساقٍ من نَباتِ الأرْضِ: شَجَرٌ. كلُّ شيءٍ من النَّخلِ، سِوَى العَجْوَةِ: اللَينُ واحِدتُهُ لِينَةٌ. كلُّ بُسْتانٍ عليه حائطٌ: حَديقةٌ والجمع حَدَائق. كلُ ما يَصِيدُ من السِّبَاعِ والطَّيرِ: جَارِحٌ، والجمعُ جَوَارِحُ. كلُّ ما عَلاك فأظلَّك فهو سماء. كلُّ أرض مُسْتَوِيَةٍ: صَعيدٌ. كلُّ حاجِزِ بَينَ الشَيْئينِ: مَوْبِقٌ. كل بِناءَ مُرَبَّع:َ كَعْبَةٌ. كلُّ بِنَاءٍ عالٍ: صَرْحٌ. كلُ ما دَبَّ على وَجْهِ الأرْضِ: دَابَّةٌ. كلُّ ما غَابَ عن العُيونِ، وكانَ مُحصَّلا في القُلوبِ: غَيْبٌ.

هفوةٌ وتصويبٌ

يقولُ بَعضُهم «يؤكّدُ على الأَمْر»، والصّوابُ: يُؤكّدُ الأمْرَ، لأنّ الفعلَ «أَكَّدَ» يتعدّى بنفسِهِ. وقولُهم: «فوَّضْتُ أخي بالأمْرِ»، والصّوابُ: فوضتُ الأمْرَ إلى أخي، لأنّ فوّضَ مثلُ تَرَك، فلا يُقال: تركتُ أخي بالأمْرِ، بل: تركتُ الأمرَ إلى أخي. والقولُ «رأيتُ كافّةَ الأصْحابِ»، والصّوابُ: رأيتُ الأصحابَ كافّةً، لأنّ «كافّة» حاليَّةٌ، ومثلُها: قاطِبَةً. ويقولون: «حَضَرَ المُدراءُ الاجتماعَ» (جَمعاً لمُدير)، والصّوابُ: حَضَرَ المُديرونَ، لأنّ «مديرٌ» اسمُ فاعلٍ منَ الرّباعي، ولا يُجْمَعُ جمعَ تكسيرٍ، بل جمْعَ مذكّرٍ سالماً. مثلُ «مُشْرِفٌ»، جَمْعُها: مُشرفون. ويظنّ بعضُهم، أنها شبيهةُ «وزير» أو«سفير»، لكنّ وزنَهما فَعيل، والجمعُ فُعلاء، فنقول: وُزراء وسُفراء.

طرائف أدبية

وقَعَ بيْنَ الأعْمَشِ وزوجتِهِ وحْشةٌ، فَسألَ بَعضَ أصحابِهِ مِنَ الفُقهاءِ أنْ يُرضيها ويُصلحَ ذاتَ بَيْنِهما.فَدَخلَ إلَيْها وقالَ: إنَّ أبا مُحمّدٍ شَيْخٌ كبيرٌ فَلا يُزْهِدَنَّكِ فيهِ عَمَشُ عَيْنيهِ، ودقَّةُ ساقَيهِ، وضَعْفُ رُكْبَتَيهِ، وجُمودُ كَفَّيْهِ. فقالَ لهُ الأعْمَشُ: قَبَّحَكَ اللهُ، فَقَدْ أَرَيْتَها مِنْ عُيوبي ما لَمْ تَكُنْ تَعرفُهُ.

وَقَفَ أَعْرابيٌّ مُعْوَجُّ الفَمِ أمامَ أحَدِ الوُلاةَ، فَألْقى عَلَيْهِ قَصيدةَ مَدْحٍ، الْتماساً لمكافأة، ولكنَّ الوالي لَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً، وسَألَهُ:ما بالُ فَمِكَ مُعْوَجّاً، فَرَدَّ الشاعرُ: لَعَلَّهُ عُقوبةٌ مِنَ اللهِ لِكَثْرَةِ الثَّناءِ بالباطِلِ على بَعْضِ الناس.