جويس دي دوناتو تصدح برسائل التسامح والسلام في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

تحت رعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، نظمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مساء أمس الأول، حفلاً فنياً على مسرح قصر الإمارات، استعدادا لانطلاق مهرجان أبوظبي 2019، أحيته لأول مرة في العالم العربي المغنية الأمريكية الحائزة جائزة «جرامي» عدة مرات، جويس دي دوناتو من طبقة الميتزو - سوبرانو، وذلك تحت عنوان «في الحرب والسلام.. تفاهم من خلال الموسيقى».

قدمت دي دوناتو مجموعة من مقطوعات الأوبرا الباروكية من أعمال جورج هانديل، وهنري برسل، ونيكولو جوميلي، وكلاوديو مونتيفيردي، ترافقها فرقة أوركسترا «إيل بومو دورو» الإيطالية بقيادة المايسترو الروسي ماكسيم إيميليانشيف.

حضر الحفل هدى إبراهيم الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وليبوريو ستيلينو السفير الإيطالي لدى الدولة، وأعداد كبيرة من الجمهور الذين استمتعوا بالعرض الاستثنائي الذي يبين تأرجح مسار التاريخ البشري دوماً بين اليأس والأمل والرعب والسعادة والفوضى والسكينة.

وقالت هدى إبراهيم الخميس: ينسجم عرض جويس دي دوناتو «في الحرب والسلام.. تفاهم من خلال الموسيقى» مع إعلان 2019 عاماً للتسامح، حاملاً رسالة التسامح والسلام والتلاقي الإنساني بالفنون كأداة تنمية واستدامة وخير للإنسان، أياً كان، ومن أي ثقافة أو دولة أتى.

وأضافت: نعتز بمهرجان أبوظبي وهو يرسخ مكانته العالمية كمنصة إبداعية إماراتية تحتفي بكبار النجوم في أبوظبي، وتعمل على الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية في إلهام شباب الإمارات والاستثمار في إبداعهم وتطوير مهاراتهم، هذا الدور الريادي للمهرجان يتمثل في الحضور الأول لجويس دي دوناتو في العالم العربي، في حفل ما قبل انطلاق المهرجان في دورته السادسة عشرة.

وقال ليبوريو ستيلينو: تغمرنا سعادة بالغة والكثير من مشاعر الفخر ونحن نشاهد هذه الكوكبة من المواهب الإيطالية المشاركة في الفعاليات الممهدة لافتتاح مهرجان أبوظبي 2019. إن فرقة أوركسترا «إيل بومو دورو» تمثل الأوبرا الإيطالية بكل فخر، وتتكون من أبرع المواهب الموسيقية الإيطالية، ونحن سعداء بهذا الحفل الذي قدمت فيه دي دوناتو مجموعة من أروع مقطوعات الأوبرا الباروكية الإيطالية.

ويقدم حفلات البرنامج الرئيسي للمهرجان هذا العام كوكبة جديدة تضم أكثر من 500 فنان عالمي من 17 دولة، من بينهم 18 مؤلفاً موسيقيا، إضافة إلى أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك وغيرها من البرامج التي ستقدم عبر أكثر من 100 فعالية وعرض تقام للمرة الأولى في العالم العربي في 25 موقعاً في أنحاء أبوظبي، وتحييها نخبة من نجوم الأوبرا والباليه والأوركسترا والجاز والفلامينكو من حول العالم. وتجسيداً لشعار المهرجان لهذا العام «ثقافة العزم»، يحتفي مهرجان أبوظبي 2019 بأصحاب الهمم، أبطال الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي، الحاملين شعلة العزم والتحدي. وضمن احتفائه السنوي بالفنون والثقافات، وفي إطار مهمته الأساسية لبناء جسور التواصل الثقافي وتعزيز الحوار بين الأمم، يحتفل المهرجان في دورته لعام 2019 بالتنوع الثقافي والثراء الفني لجمهورية كوريا الدولة ضيف الشرف لهذه الدورة.

ويتصدر مشهد البرنامج الرئيسي للدورة السادسة عشرة، نجوم كبار من بينهم فرقة الباليه الكورية الوطنية، أول مؤسسة متخصصة بالباليه في جمهورية كوريا والأوركسترا الكورية السيمفونية. وجاستين كوفلين، فنان الجاز وعازف البيانو الأمريكي الحائز على العديد من الجوائز. والسير برين تيرفل، مغني الأوبرا الشهير الحائز على جائزة «غرامي» خمس مرات. وسارة باراس إحدى أشهر وأفضل راقصات الفلامينكو ومصممي الرقصات في العالم، ويختتم البرنامج الرئيسي للمهرجان بعرض من تصميم الشهير جورج بالانشين، وتقدمه فرقة باليه دار أوبرا باريس، أعرق فرقة باليه على مستوى العالم.